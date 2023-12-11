Batman’da korkunç olay: Husumetlisinin 14 yaşındaki oğluna kurşun yağdırdı!

Olay, 28 Kasım'da Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2021'de iki aile arasında çıkan kavganın ardından husumet başladı. Ailesinin iş yerine giden F. D.'ye arkasından gelen babası Nizamettin D.'nin husumetlisi Enis S., tabancayla 5 el ateş etti.