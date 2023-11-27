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Giriş Tarihi: 27.11.2023 09:49

Batman’da motosiklet ve motokuryelere fırtına yasağı

Batman Valiliği, kuvvetli fırtına ve rüzgar nedeniyle motosiklet ve motokuryeler ile elektrikli bisiklet ve skuterlerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu...

DHA
Batman’da motosiklet ve motokuryelere fırtına yasağı

Batman Valiliği, kuvvetli fırtına ve rüzgar nedeniyle, saat 18.00'e kadar motosiklet ve motokuryeler ile elektrikli bisiklet ve skuterlerin trafiğe çıkışının yasaklandığını açıkladı. Valilik açıklamasında, "Bu gece beklenen kuvvetli fırtına ve rüzgar uyarısı yapılan iller içerisinde ilimiz Batman da bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadı ile iller idaresi kanununun 11'inci maddesine istinaden il sınırlarımız içerisinde belirtilen saatleri kapsayarak motosiklet, motokurye, elektronik bisiklet ve skuterlerin trafiğe çıkışı Valiliğimizce yasaklanmıştır. Başlangıç saati 26 Kasım saat 23.00, bitiş saati ise 27 Kasım saat 18.00'a kadardır" denildi...

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Batman’da motosiklet ve motokuryelere fırtına yasağı
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