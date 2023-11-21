Batman’da sel afetinin yaraları sarılıyor

Batman'da Pazar akşamında etkili olan ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar şiddetini arttıran sağanak yağış, felakete dönüştü. Kentin birçok noktasında sel ve su baskınlarına neden olan sağanak yağışta Seyitler Mahallesi'nde ikamet eden 7 kişilik Güner ailesinden 4 kişi yaşamını yitirdi. Sel nedeniyle kerpiç ev tamamen yıkılırken, sele kapılan 54 yaşındaki Lalihan Güner ve torunu 5 yaşındaki İsrafil Güner ve kardeşi 1 yaşındaki Birgül Güner ile 3 yaşındaki Asenat Güner'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Anne Aysun Güner yaralanırken, baba Muhyettin Güner'in ise iki çocuğunu kurtardığı belirlendi.

SELDE ÖLEN 3 KARDEŞ, YANYANA DEFNEDİLDİ

Batman'da şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel sularına kapılarak hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazesi toprağa verildi. Seyitler Mahallesi'nde sel sularına kapılan ve yapılan arama çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşılan 1 yaşındaki Asenat, 5 yaşındaki İsrafil ve 3 yaşındaki Birgül Güner'in cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. 3 kardeşin cenazesi kılınan namazın ardından, selde hayatını kaybeden babaanneleri Lalihan Güner'in yanına defnedildi. Güner Ailesi, mezarların başında Türkçe ve Kürtçe ağıt yaktı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM FACİAYI ÖNLEDİ

Batman'da yaşanılan sel felaketi, 2006 yılında yaşanılan sel felaketini hatırlattı. 17 yıl önce Batman'da iki gün aralıklarla devam eden sağanak yağış felakete yol açmış 11 kişi sel sularına kapılıp yaşamını yitirmişti. Batman Belediyesi ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nca geçtiğimiz yıl başlatılan İluh Deresi kentsel dönüşüm yıkımları ise olası bir felaketin yaşanmasını engelledi. Kentsel dönüşüm projesiyle birlikte selin yaşandığı bölgede Batman Belediyesi 86 riskli konutun yıkımını gerçekleştirerek felektin daha da büyümesini engelledi.

SELE KARŞI HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK

Vekili Ekrem Canalp, Batman'da ağır hasara ve 4 vatandaşın ölümüne yol açan sel felaketi sonrası gazetecilerin karşısına çıktı. Sel felaketlerine karşı alınacak önlemleri masaya yatırdıklarını belirten Vali Canalp, "DSİ Bölge Müdürümüz ziyaretimize geldi. Uzun vadede yapılacak afet planlama çalışmalarını görüştük. Temel olarak Batman'ın yerleşim yeri, Batıraman Dağlarından gelen, dere ve çaylardan akan suların birleşip şehir merkezine ulaştığı noktada bulunuyor. Dereler kuru bile olsa sel geldiği zaman can kayıp ve maddi hasara yol açıyor. Batıraman'dan toplanıp merkeze gelen sular var. Kuru derelerde DSİ, İluh Deresinde olduğu gibi beton kanal çalışması yaparak güvence altına alacak. Bu sel felaktinde risk oluşturmayan ancak başka zamanlarda risk teşkil edebilecek kuzey hattında sulama kanalı var. Buralarda paralel kuşatma kanalı yapılacak, sular Batman'a gelmeden İluh Deresi ve Batman Çayına akıtılmak suretiyle risk önlenecek." dedi.

6 BİN 978 İHBAR GELDİ

Vali Canalp, 6 bin 978 ihbardan 1620'sine müdahale edildiğini belirtti. 9 bin 26 personel ve 310 araçla müdahale edildiğini belirten Vali Canalp "Az hasarlı 34, ağır hasarlı 4, yıkılmış vaziyette 4 ev tespit edildi. 14 köy yolunda çalışmalar devam ediyor. 75 köyde elektrik arızalarıma müdahale edildi, 2 grup köy hariç tüm arızalar giderildi. Merkezde bir mahallede 2 trafodaki onarım devam ediyor" diye konuştu.

129 VATANDAŞ SELDEN ETKİLENDİ

Vali Canalp, basın mensuplarına yaptığı açıklamada 129 vatandaşın selden etkilenerek pansiyona yerleştirildiğini belirtti. AFAD'dan 15 milyon, Sosyal Yardımlaşma Vakfından 19 milyon TL bütçe talep edildiğini belirten Vali Canalp "Bu bütçe ile sel mağdurlarının giyim, barınma ve gıda ihtiyaçları karşılanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü de sel mağdurları için psikososyal desteğe başladı. İl ve İlçelerde bulunan aşevlerinden de sıcak sel bölgesine yemek getirilecek" şeklinde konuştu.

MÜGE ANLI EKİBİ, BATMAN'DA ÇORBA DAĞITTI

Müge Anlı ve Dostları Aşevi, Batman'da sel felaketinden zarar gören semtlerde sıcak çorba dağıttı. Batman'da sel felaketinden zarar gören mahallerde gıda dağıtımı başladı. Günün ilk ışıkları ile birlikte Batman'ın Seyitler Mahallesine konuşlanan Müge Anlı ve Dostları Aşevi Mobil Aracı, sel felaketinde zarar gören vatandaşlara sıcak çorba dağıttı.