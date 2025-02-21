Batman’da silahlı saldırıda genç hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Batman Çamlıtepe Mahallesinde meydana geldi. 25 yaşındaki Rojhat Keskin, arkadaşlarıyla birlikte araç içerisinde oturduğu sırada, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların isabet ettiği Keskin, ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen genç adam kurtarılamadı. Olayın ardından cinayet masası ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.