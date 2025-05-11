Batman’da suç örgütünün kilit ismi kadın çıktı: 9 kişi cezaevinde

Batman Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, kentte son dönemde artan organize suç olaylarını mercek altına aldı. 6 ay süren teknik ve saha çalışmaları neticesinde, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Yağma, Gece Vakti İşyeri ve Araç Kurşunlama" gibi 7 farklı olayın arkasındaki örgüt deşifre edildi. Araştırmalarda örgütün kilit isminin, örgüt üyesi olan bir kadın şahıs olduğu belirlendi. Bu kadın üyenin, mağdurları seçtiği, adres ve saat bilgilerini verdiği ve örgüt üyelerini yönlendirdiği ortaya çıktı.

SİLAHLI GASP VE KRİPTO PARA SOYGUNLARI

Planlama doğrultusunda hareket eden örgüt üyeleri, belirlenen saatlerde kar maskeleriyle mağdurların evlerine girerek, onları ellerinden ve ayaklarından kelepçeleyip silah zoruyla kaçırdı. Kaçırılan şahısların hesaplarındaki kripto paralar gasp edilerek farklı hesaplara aktarıldı. Örgüt ayrıca Batman genelinde bazı mağdurlara ait iş yerlerine ve araçlara silahlı saldırılar düzenledi.

3 İLDE OPERASYON 9 TUTUKLAMA

Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Batman merkezli olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında kaçmaya çalışanların da bulunduğu örgüt üyeleri yakalanarak gözaltına alındı. Kadın örgüt üyesiyle birlikte 10 kişi tespit edildi, 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.