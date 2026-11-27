Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarına destek vermek için Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçti. UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Batum'daki Batumi Arena'da İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşan siyah-beyazlılar, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşma sırasında Gürcistan polisi ile Beşiktaşlı taraftarlar arasında arbede yaşandı. Olaylı maçın ardından Batum'dan ayrılan taraftarlar, Türkiye'ye dönüş yoluna çıktı.

DÖNÜŞTE SINIRDA KUYRUK OLUŞTU

Maçın ardından Sarp Sınır Kapısı'na ulaşan Beşiktaşlı taraftarlar, Türkiye'ye giriş işlemleri için bekledi. Sınır kapısının Gürcistan tarafında yoğunluk oluşurken, taraftarlar işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye geçti.

'İSRAİL'E HELVA, TARAFTARA LOKUM'

Türkiye'ye giriş yapan siyah-beyazlı taraftarları AK Parti Artvin İl Başkan Yardımcısı Murat Balkaya karşıladı. Balkaya, "İsrail'e helva, taraftara lokum" sözleriyle taraftarlara lokum ikramında bulundu.