Sadece birkaç malzemeyle, neredeyse hiç yorulmadan hazırlayacağınız bu tarif; fırından yayılan kokusuyla tüm evi ayağa kaldıracak. İşte bayat ekmekleri süte batırıp fırınlama yönteminin tüm detayları;
Bayatlamış ekmekler nemini kaybettiği için sertleşir ve kurur. Bu yöntemin arkasındaki sır, ekmeğe kaybettiği nemi ve yumuşaklığı çok daha lezzetli bir formda geri kazandırmaktır:
Bu pratik tarifi hazırlamak sadece 5 dakikanızı alacak. Üstelik evde kalmış parça peynirleri veya şarküteri ürünlerini değerlendirmek için de harika bir fırsattır.
Gerekli Malzemeler:
Adım Adım Hazırlanışı: