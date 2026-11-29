EKMEKLERİ SÜTE BATIRMAK NE İŞE YARIYOR?

Bayatlamış ekmekler nemini kaybettiği için sertleşir ve kurur. Bu yöntemin arkasındaki sır, ekmeğe kaybettiği nemi ve yumuşaklığı çok daha lezzetli bir formda geri kazandırmaktır: