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Giriş Tarihi: 6.10.2026 19:58

Bayburt’ta gök gürültülü sağanak etkili oldu

Meteorolojinin yağış uyarısında bulunduğu Bayburt’ta aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

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İHA
Bayburt’ta gök gürültülü sağanak etkili oldu
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Kentte öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak kısa sürede etkisini artırdı. Yağış nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.


Yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar, yağıştan korunmak için kapalı alanlara sığınırken, sürücüler de su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.


Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Bayburt il merkezi ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar cuma gününe kadar aralıklarla devam edecek.

#BAYBURT
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Bayburt’ta gök gürültülü sağanak etkili oldu
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