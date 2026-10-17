Bayburt’taki müzeye Avrupa’dan 5 ödül

BAYBURt'un Beşpınar köyünde kurulan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, son 5 yılda kazandığı 5 büyük ödülle uluslararası alanda tarihi bir başarıya imza attı. İş insanı Kenan Yavuz tarafından 2013 yılında doğup büyüdüğü topraklarda kurulan ve 2019'da "Resmi Özel Müze" statüsü kazanan kültür evi, Anadolu'nun kadim mirasını dünyaya tanıtmaya devam ediyor.

5 YILDA 5 ÖDÜL

Müze; 25 bin metrekarelik devasa alanında taş ve ahşap mimarinin en güzel örneklerini barındıran 26 farklı mekanıyla ziyaretçilerini geçmişe götürüyor. Sergilenen geleneksel araç gereçler ve yaşatılan paylaşım kültürü, müzeyi dünyadaki örneklerinden ayırıyor. Bu özgünlük, son olarak Avrupa Müze Akademisi (EMA) tarafından verilen "Widen Your Scope" (Kapsayıcılık) Ödülü ile taçlandırıldı. Daha önce Silletto ve Europa Nostra gibi dev ödülleri de müzesine götüren kurum, Türkiye'de 5 yılda 5 büyük uluslararası ödül alan tek müze olma ünvanını taşıyor. Kurucu Kenan Yavuz, bu başarıyı "5'i bir yerde takılmış, beş yıldızlı müze olduk" sözleriyle özetliyor. Geleneksel etkinlikler ve konserlerle kırsal turizme büyük katkı sunan müze, bu yıl 50 binden fazla ziyaretçi ağırladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör