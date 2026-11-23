Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, liderliğini Ramazan Bayğara'nın yaptığı "Bayğaralar" silahlı suç örgütüne yönelik 20 Kasım'da 13 ilde 135 adrese eş zamanlı operasyon yapılmış ve 105 şüpheli yakalanmıştı.

Örgütün Adana başta olmak üzere çeşitli illerde silahlı saldırı şeklinde nitelikli yağma, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ile husumetli gruplara yönelik kasten öldürme ve yaralama suçlarından haksız kazanç elde ettiği değerlendirildi. Eylemlerin hiyerarşik yapı içinde ve yöneticilerin talimatlarıyla gerçekleştirildiği, örgüt lideri Ramazan Bayğara ile yöneticilerin yurt dışında bulunarak faaliyetleri yurt içindeki kişiler aracılığıyla sürdürdüğü belirlendi. Soruşturmada toplam 138 kişi hakkında işlem yapılırken, 12'sinin adli süreçteki çocuk olduğu ve 23 kişinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan 105 kişiden 93'ü tutuklama, 12'si adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe, tutuklama talebiyle sevk edilenlerden 12'si adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 90 şüpheli tutuklandı. Toplam 15 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE DİJİTAL MATERYAL BULUNDU

Soruşturma kapsamındaki aramalarda 2 AK-47 uzun namlulu silah, 1 MP5 silah, 1 SHE otomatik silah, 8 ruhsatsız tabanca, 17 şarjör, 421 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

46,2 MİLYON LİRALIK MALVARLIĞINA TEDBİR

Öte yandan suçtan elde edildiği değerlendirilen, ortalama piyasa değeri 21 milyon 500 bin TL olan 6 gayrimenkul ile ortalama piyasa değeri 24 milyon 700 bin TL olan 24 araca el konuldu. Malvarlıklarının toplam ortalama değerinin 46 milyon 200 bin TL olduğu bildirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör