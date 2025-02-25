Baykar’dan Jandarma’ya yeni TB2

Bayraktar TB2 J11 kuyruk numaralı hava aracı, Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde 10 bin saatlik uçuş süresini tamamladı. Terörle mücadeleden sınır güvenliğine kadar kritik görevlerde yer alan milli SİHA, bundan böyle eğitim ve test uçuşlarında kullanılacak. Baykar ise envanterden çıkan TB2'nin yerine J60 kuyruk numaralı yeni bir Bayraktar TB2'yi Jandarma'ya hibe etti.

GÖREVİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

2016 yılında envantere giren ve 10 bin saatlik uçuş süresine ulaşan Bayraktar TB2 J11, görev süresi boyunca terörle mücadele, kaçakçılık ve narkotikle mücadele, toplumsal olayların takibi, sınır güvenliği, arama-kurtarma ve stratejik altyapıların korunması gibi kritik operasyonlarda aktif rol aldı.

GÖKYÜZÜNDE 1 MİLYON SAAT

2014'te envantere giren ve %93 yerlilik oranıyla üretilen Bayraktar TB2, Türkiye'nin havacılık tarihine geçen en uzun süre havada kalan milli hava aracı oldu. Aralık 2024 itibarıyla 1 milyon saatlik uçuş süresini aşan Bayraktar TB2'ler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yanı sıra orman yangınlarıyla mücadelede de kritik rol oynuyor.

REKORLAR KIRAN SİHA

Milli SİHA Bayraktar TB2, kendi sınıfında 27 bin 30 feet irtifa rekoru kırarak Türkiye'de bir ilke imza attı. Ayrıca Kuveyt'te yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu şartlarda 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak dayanıklılığını kanıtladı. Dünyada bir ilk olan otonom fıçı tonosu manevrasını gerçekleştiren Bayraktar TB2, savaş jetlerinin kaçış manevralarını uygulayabilen ilk ve tek SİHA oldu.

DEPREMLER VE ORMAN YANGINLARINDA AKTİF ROL

Güvenlik görevlerinin yanı sıra deprem, sel, düzensiz göç takibi ve arama-kurtarma operasyonlarında da etkin şekilde kullanılan Bayraktar TB2, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde toplam 2417 saat havada kalarak koordinasyon çalışmalarına destek verdi. Ayrıca, 2020-2024 yılları arasında 4091 orman yangınının ilk anda tespit edilerek büyümeden söndürülmesine katkı sağladı.

BAYKAR, DÜNYANIN EN BÜYÜK SİHA ÜRETİCİSİ

Baykar, tüm projelerini öz kaynaklarıyla finanse eden bir firma olarak 2003 yılından bu yana gelirlerinin %83'ünü ihracattan sağlıyor. 2023'te 1.8 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin en büyük savunma sanayi ihracatçılarından biri oldu. Bugüne kadar 34 ülkeye Bayraktar TB2, 11 ülkeye Bayraktar AKINCI ihraç eden Baykar, toplamda 36 ülkeye yüksek teknoloji ihracatı gerçekleştirdi.