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Giriş Tarihi: 09.10.2026 14:58

Bayraklı Belediyesi'ne yönelik operasyonda 27 şüpheliye tutuklama talebi

İzmir'in Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL AŞ'ye yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın da aralarında bulunduğu 42 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyede savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Sandal’ın da bulunduğu 27’si tutuklama talebiyle, 14’ü ise adli kontrol şartı talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 1 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.

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Bayraklı Belediyesi’ne yönelik operasyonda 27 şüpheliye tutuklama talebi
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Rüşvet' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçları kapsamında Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen müşterek çalışmalar kapsamında, geçtiğimiz salı günü İzmir merkezli Ankara, Elazığ ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilere ait dijital materyallere el konulurken, aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

42 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından 5 şüpheli serbest bırakılırken, aralarında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 42 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

27 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Adliyede savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Sandal'ın da bulunduğu 27'si tutuklama talebiyle, 14'ü ise adli kontrol şartı talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 1 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.

#İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
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