Bayram Taşkın, ’’Yılbaşına kadar rezerv alan tahliyeleri tamamlanacak’’

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde büyük yıkıma uğrayan Malatya'da rezerv alanları olarak belirlenen mahallerde çalışmalarda sona doğru gelindi.

BÜROKRASİYE TAKILMADAN SORUNLAR ÇÖZÜME KAVUŞACAK

Depremin ardından hükümet belediye işbirliği ile ilçenin sorunlarının çözülmesi için proje ürettiklerini anlatan başkan Taşkın, ''Belediye olarak her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz 'Mahalle Sizin, Söz Sizin' buluşmaları kapsamında bu hafta Yamaç Mahallesi sakinlerimizle bir aradayız. Muhtarımızın önceden ilettiği talepler var; bugün de sizlerin taleplerini dinleyeceğiz. 6 aydır süren bu program, sorunları daha verimli bir şekilde çözme açısından oldukça bereketli geçiyor. Bazen bizleri belediyede göremeyebilirsiniz ya da bürokrasiden ilgili kişilere ulaşamadığınız anlar olabilir. Bu program sayesinde, gerekli birimleri sizlerle buluşturuyor ve sorunları daha kısa sürede çözüme kavuşturma fırsatı sunuyoruz. Mahallemizin eksiklerinin farkındayız. Yamaç Mahallemiz, TOKİ'nin daha önce yaptığı konutlar sayesinde depremden az hasarla çıktı. Ancak Çarşı Mahallemiz neredeyse tamamen yıkıldı. 6 aydır belediyemizin rutin işlerinin yanı sıra enerjimizin yüzde yetmişini bu çalışmalara harcıyoruz. Bu sürece katkı sunmazsak mahalleleri tahliye edemeyiz, tahliye olmadan da inşaatlar başlayamaz. Bu nedenle sizlerden biraz daha sabır istiyoruz" dedi.

YILBAŞINA KADAR REZERV ALAN TAHLİYELERİNİ BİTECEK

Başkan Taşkın konuşmasının devamında söyledi, "Yılbaşına kadar rezerv alan tahliyelerini tamamlayarak müteahhitlere teslim etmiş olacağız. Ardından sizlerle daha sık bir araya gelecek ve mahalle ziyaretlerimizi artıracağız. Programın adı 'Mahalle Sizin, Söz Sizin' ve sözü sizlere bırakıyorum. Katılımınız için hepinize tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.