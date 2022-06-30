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Giriş Tarihi: 30.6.2022 13:44

Bayram tatili ne zaman? 2022 Bayram Tatili kaç gün oldu, uzatıldı mı, 9 gün mü oldu?

Bayram tatili ne zaman? 2022 Bayram Tatili kaç gün oldu, uzatıldı mı, 9 gün mü oldu?

Kurban Bayramı için geri sayım kalırken bayram tatili 2022 tarihi merak ediliyor. Özellikle çalışan ve öğrenci kesim Kurban Bayramı tatil süresinin uzatılıp uzatılmadığını sorguluyor. Diyanet bilgilerine göre bu sene arefe 8 Temmuz günü idrak edilecek. Hafta sonu itibariyle bayram tatili başlayacak. Beklentiler tatilin kısa süreceği yönünde olsa da tatilin 9 gün olacağı kararlaştırıldı. Böylelikle Bayram tatili ne zaman? 2022 Bayram Tatili kaç gün oldu, uzatıldı mı, 9 gün mü oldu, 14-15 Temmuz birleşti mi sorusu yanıt buldu. İşte bayram tatili takvimi 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kurban Bayramı 2022 tatil süresi duyuruldu. Resmi Kurban Bayramı tatili 9 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Öte yandan pek çok vatandaş kendi imkanlarıyla, bunun öncesindeki hafta sonu tatilleri ile 15 Temmuz resmi tatilini de birleştirmeyi düşünüyor. Peki Bayram tatili ne zaman? 2022 Bayram Tatili kaç gün oldu, uzatıldı mı, 9 gün mü oldu?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 9 Temmuz 2021'e 4. günü ise 12 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor.

8 Temmuz (Cuma) Kurban Bayramı arifesi de tatil günlerine yarım gün dahil oldu. Hafta sonlarının da dahil olmasıyla Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek ve 18 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılacak.

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Merak edilen bir diğer soru ise, kurban kesim vaktinin ne zaman başlayıp bittiği. Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde namaz kılındıktan sonra, kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Hanefilere göre kesim, bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder. Şafiilere göre 4. günü gün batımına kadar kesilebilir.

Müslümanlar bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesinin daha uygun olduğu belirtiliyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

İslam alemi kurban bayramı tatili araştırmalara başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre arefe günü bu yıl 8Temmuz'a denk geliyor. Her sene arefe günlerinde yarım gün tatil olurken bayram tatili tarihleri şöyle;

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