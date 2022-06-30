Bayram tatili ne zaman? 2022 Bayram Tatili kaç gün oldu, uzatıldı mı, 9 gün mü oldu?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 9 Temmuz 2021'e 4. günü ise 12 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor.

8 Temmuz (Cuma) Kurban Bayramı arifesi de tatil günlerine yarım gün dahil oldu. Hafta sonlarının da dahil olmasıyla Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek ve 18 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılacak.

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Merak edilen bir diğer soru ise, kurban kesim vaktinin ne zaman başlayıp bittiği. Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde namaz kılındıktan sonra, kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Hanefilere göre kesim, bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder. Şafiilere göre 4. günü gün batımına kadar kesilebilir.

Müslümanlar bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesinin daha uygun olduğu belirtiliyor.