Bayram tatilinde acı kaza bilançosu: 68 ölü 9 bin 787 yaralı

Kurban Bayramı tatili süresince trafik polisleri ve jandarma denetimlerini sürdürdü. Bayram tatilinin son gününde karayollarında trafik yoğunluğu yaşanırken, tatilin 8'inci gününde 706 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti, bin 97 kişi ise yaralandı. Tatilin ilk 8 gününde 68 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 787 kişi yaralandı. Öte yandan 405 bin 88 araç denetlendi, 22 bin 975 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 590 araca ise diğer işlemler yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya vatandaşları uyararak, "Aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.