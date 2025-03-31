Bayram tatilinden erken dönen tatilciler yolda yoğunluk oluşturdu

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ve Jandarma Trafik Şube ekipleri, sorumluluk bölgelerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, trafik akışını sağlamak ve sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarmak amacıyla çeşitli noktalarda önlemler aldı.