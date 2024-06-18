Bayram zehir oldu! Husumetliler arasında kavga çıktı:1 ölü, 1 yaralı

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Kuruçay köyünde aralarında husumet bulunan iki aile köy meydanında karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Ersin M, Resul M, Aslan M. ve Bedir M. ile karşı aileden olan Murat D, Cemal D, Sezer D, Şehri D. ve Hüseyin D'nin kavgasında silahlar çekildi. Sezer D, Şehri D, vurularak yaralandı. İhbar üzerine köye 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi

. Jandarma geniş güvenlik önemleri alırken yaralılar ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Sezer D, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olaydan sonra kaçana şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.