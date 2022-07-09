Haberler Yaşam Haberleri Bayramda askerlik şubesi açık mı, kapalı mı? -12 Temmuz 2022 Kurban Bayramı’nda askerlik şubeleri çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 9.7.2022 10:59

Bayramda askerlik şubesi açık mı, kapalı mı? -12 Temmuz 2022 Kurban Bayramı’nda askerlik şubeleri çalışma saatleri

Kurban Bayramı’nın ilk günü bugün idrak ediliyor. Resmi kurumların kapalı olduğu Kurban Bayramı’nda askerlik şubelerinin çalışma saatleri merak ediliyor. Bu kapsamda ‘’Bayramda askerlik şubesi açık mı, kapalı mı?’’ sorusunun yanıtı, vatani görevini yerine getirecek olan milyonlarca genç tarafından araştırılıyor. Peki bayramda askerlik şubesi açık mı, çalışıyor mu? 9-12 Temmuz 2022 Kurban Bayramı’nda askerlik şubeleri kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri!

Bayramda askerlik şubesi açık mı, kapalı mı? -12 Temmuz 2022 Kurban Bayramı’nda askerlik şubeleri çalışma saatleri

Milyonlarca vatandaş tarafından heyecanla beklenen Kurban Bayramı, bugün başladı ve 12 Temmuz'da sona erecek. Dini bayramlar, resmi tatil kapsamında olduğundan resmi kurumların bu süreçte kapalı olduğu biliniyor. Bu nedenle vatani görevini yerine getirecek olan gençler askerlik şubesi çalışma saatlerini sorguluyor. ASAL teşkilatının en küçük birimi olan askerlik şubesi aracılığıyla tecil, terhis, bedelli ve celp gibi birçok işlem kolay ve hızlı bir şekilde halledilebiliyor. Hâl böyle olunca ''Bayramda askerlik şubesi açık mı, kapalı mı?'' sorusu gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, bayramda askerlik şubeleri açık mı, çalışıyor mu? İşte 9-12 Temmuz 2022 Kurban Bayramı'nda askerlik şubeleri çalışma saatleri…

BAYRAMDA ASKERLİK ŞUBELERİ AÇIK MI, KAPALI MI?

Askerlik şubeleri, Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü kapalı olacak. Şubeler, bayramın diğer günlerinde hizmet verecek fakat çalışma saatlerinin şubeden şubeye göre değişiklik gösterdiği unutulmamalıdır.

ASKERLİK ŞUBESİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Askerlik şubeleri çalışma saatleri hafta içi her gün saat 09.00 - 17.00 arasıdır.

Askerlik şubesi çalışma saatleri içinde er adaylarına ve diğer işleri için müracaatta bulunan vatandaşlara hizmet vermektedir.

İşte askerlik şubesi çalışma saatleri:

Pazartesi: 09.00 - 17.00

Salı: 09.00 - 17.00

Çarşamba: 09.00 - 17.00

Perşembe: 09.00 - 17.00

Cuma: 09.00 - 17.00

Cumartesi: Kapalı

Pazar: Kapalı

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Bayramda askerlik şubesi açık mı, kapalı mı? -12 Temmuz 2022 Kurban Bayramı’nda askerlik şubeleri çalışma saatleri
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