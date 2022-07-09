Milyonlarca vatandaş tarafından heyecanla beklenen Kurban Bayramı, bugün başladı ve 12 Temmuz'da sona erecek. Dini bayramlar, resmi tatil kapsamında olduğundan resmi kurumların bu süreçte kapalı olduğu biliniyor. Bu nedenle vatani görevini yerine getirecek olan gençler askerlik şubesi çalışma saatlerini sorguluyor. ASAL teşkilatının en küçük birimi olan askerlik şubesi aracılığıyla tecil, terhis, bedelli ve celp gibi birçok işlem kolay ve hızlı bir şekilde halledilebiliyor. Hâl böyle olunca ''Bayramda askerlik şubesi açık mı, kapalı mı?'' sorusu gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, bayramda askerlik şubeleri açık mı, çalışıyor mu? İşte 9-12 Temmuz 2022 Kurban Bayramı'nda askerlik şubeleri çalışma saatleri…