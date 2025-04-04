Bayramda düzensiz göçle mücadele hız kesmedi! 696 göçmen yakalandı

Göç İdaresi Başkanlığı ve valiliklerin koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından ülke genelinde sıkı denetimler gerçekleştirildi. 270 Mobil Göç Noktası Aracıyla yapılan uygulamalarda, 37 bin 406 yabancının kimlik kontrolü yapıldı ve düzensiz olduğu belirlenen 696 göçmen yakalandı.

SINIR DIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek sınır dışı işlemleri başlatıldı.

6 BİN 324 PERSONEL SAHADA GÖREV ALDI

Denetimler, şehir merkezlerindeki yoğun bölgelerde, şehir giriş-çıkış noktalarında, otobüs terminalleri, tren garları, havalimanları, parklar, bahçeler ve sahillerde gerçekleştirildi. Çalışmalara toplam 6 bin 324 personel katıldı. Yetkililer, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına karşı denetimlerin bayram sonrasında da kararlılıkla süreceğini vurguladı.