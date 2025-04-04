Haberler Yaşam Haberleri Bayramda düzensiz göçle mücadele hız kesmedi! 696 göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 4.4.2025 14:07 Son Güncelleme: 4.4.2025 14:56

Bayramda düzensiz göçle mücadele hız kesmedi! 696 göçmen yakalandı

Ramazan Bayramı süresince düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele aralıksız devam etti. 30-31 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihlerinde, Mobil Göç Noktası Araçlarıyla gerçekleştirilen denetimlerde 696 düzensiz göçmen tespit edildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Bayramda düzensiz göçle mücadele hız kesmedi! 696 göçmen yakalandı

Göç İdaresi Başkanlığı ve valiliklerin koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından ülke genelinde sıkı denetimler gerçekleştirildi. 270 Mobil Göç Noktası Aracıyla yapılan uygulamalarda, 37 bin 406 yabancının kimlik kontrolü yapıldı ve düzensiz olduğu belirlenen 696 göçmen yakalandı.

SINIR DIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek sınır dışı işlemleri başlatıldı.

6 BİN 324 PERSONEL SAHADA GÖREV ALDI

Denetimler, şehir merkezlerindeki yoğun bölgelerde, şehir giriş-çıkış noktalarında, otobüs terminalleri, tren garları, havalimanları, parklar, bahçeler ve sahillerde gerçekleştirildi. Çalışmalara toplam 6 bin 324 personel katıldı. Yetkililer, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına karşı denetimlerin bayram sonrasında da kararlılıkla süreceğini vurguladı.

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Bayramda düzensiz göçle mücadele hız kesmedi! 696 göçmen yakalandı
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