Bayramda yollar yine kana bulandı: 19 ölü, 2 bin 499 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin ilk iki gününde meydana gelen trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 499 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.Bayram tatilinde şu ana kadar trafik ekipleri tarafından 420 bin 737 araç denetlendi, 22 bin 310 araca hız ve radar işlemi, 18 bin 49 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerin işlem için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek için yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.Yurtta dün meydana gelen kazalardan bazıları şöyle:Çanakkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, aynı aileden 3 kişi öldü. Çanakkale'de, Rıdvan Zeybekoğlu'nun kullandığı otomobil, Ezine-Bayramiç karayolunda, Rıdvan Zeybekoğlu yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. İki aracın da hurdaya döndüğü kazada, Orhan Arslan ve eşi Yasemin Arslan ile Yasemin Aslan'ın annesi öldü. Diğer sürücü Rıdvan Zeybekoğlu ise ağır yaralandı.Balıkesir'de, Gebze- Orhangazi-İzmir otoyolunun Susurluk ilçesi yakınlarında aynı yönde seyir halinde olan 5 aracın çarpıştığı zincirleme kazada, sürücülerden S.A. ve E.C.B. ölürken, 4 kişi de yaralandı.Kayseri'de bayram ziyaretinden dönene Vahti Ş.'nin kullandığı otomobil, Saffet Arıkan Bedük Caddesi üzerinde park halindeki kamyona arkadan çarptı. Sürücünün öldüğü kazada, eşi Hava Ş. ağır yaralandı.Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, mezarlık ziyaretinden dönen 20 ve 21'inci Dönem DYP Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın (65) otomobiliyle çarptığı motosikletin sürücüsü Adnan Kozan (73), hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Yılmazyıldız'a ev hapsi cezası verildi.Aydın'ın Nazilli ilçesinde 16 yaşındaki Muhammet Samet Ulusoy'un kullandığı motosiklet, Aydın-Denizli karayolunda 'U' dönüşü yapan aracın altına girdi. Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı öğrenilen Ulusoy öldü.Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki Arda Kameri (17) hayatını kaybetti, biri ağır 3 kişi yaralandı.Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Üçtepe köyünde annesi ile birlikte bayram ziyaretine giden 21 aylık Celal Aydemir, bir yakının kullandığı araçtan inerek arka tarafa geçti. Bu sırada geri manevra yapan otomobil küçük çocuğun üzerinden geçti. Otomobille bir şeyin üzerinden geçtiğini fark eden sürücü, daha sonra ileri doğru tekrar harekat ederek, küçük Celal'i bir kez daha ezdi. Ağır yaralanan Celil, hastanede öldü.Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hastane kavşağında kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki Rüstem Kılınç (38) ölürken, 3 kişi de yaralandı./ SABAH