Bayramın son gününde İstanbul’a çamur yağdı

İstanbul'da Afrika'dan yükselen toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı. İstanbul'da akşam saatlerinde hafif şekilde yağan yağmur gün içerisinde sağanağa dönüştü. Birkaç gün önceden başlayan ve ara ara yağan toz taşınımlı yağmur nedeniyle bütün araçların üzeri tozla ve çamurla kaplandı. Bayram nedeniyle aracını yıkatan ve tertemizken sabah kalktığında çamurla karşılaşan Tarık Özhan, "Aracımı dün yıkatmıştım bugün çamur yağmış. Doğal afet. Elimizden bir şey gelmiyor. Tekrar aracımı yıkatmak zorunda kalacağım" şeklinde konuştu.