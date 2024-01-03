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Giriş Tarihi: 3.1.2024 16:57

Bayrampaşa belediye binasının arşiv bölümünde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Bayrampaşa Belediye binasının arşiv bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 kişiye sağlık ekipleri, olay yerinde müdahale etti.

DHA
Bayrampaşa belediye binasının arşiv bölümünde çıkan yangın söndürüldü

Bayrampaşa'daki yangın 14.30 sıralarında, Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde, Bayrampaşa Belediye'sinin binasının ikinci katındaki arşiv bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma yaparken binadakiler tahliye edildi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 4 kişiye olay yerindeki ambulansta müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında binada hasar meydana geldi.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Belediyeden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul Bayrampaşa Belediyesi hizmet binasında, bugün saat 14.30 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dijital tarayıcıların bulunduğu ikinci katta başlayan yangınla birlikte personel önlem amaçlı binadan tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangında can ve mal kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni itfaiyenin kapsamlı çalışmasıyla belirlenecek." ifadeleri yer aldı.

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Bayrampaşa belediye binasının arşiv bölümünde çıkan yangın söndürüldü
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