Haberler Yaşam Haberleri Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs Durağı’nda metrobüste çıkan yangın korkuttu
Giriş Tarihi: 16.9.2025 10:00 Son Güncelleme: 16.9.2025 10:29

Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs Durağı’nda metrobüste çıkan yangın korkuttu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan toplu taşıma araçlarından metrobüste sabahın erken saatlerinde adeta araç yangınından dolayı facia yaşanacaktı. Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs Durağı’nda vatandaşları taşıyan metrobüs aracı yandı. Vatandaşlar can havliyle kendilerini dışarı atarken, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol alınan yangında ölen ya da yaralana olmadı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs Durağı’nda metrobüste çıkan yangın korkuttu

Yangın, sabah saat 6:45 sıralarında Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple metrobüs aracının motor kısmında yangın çıktı. Araç içerisindeki vatandaşlar kendilerini can havliyle dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalelerinin ardından kısa sürede yangın kontrol altına alınırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Öte yandan çıkan yangından dolayı bölgede ve metrobüs içerisinde yoğun trafik oluşurken, ekiplerin kontrollü bir şekilde yaptığı çalışma sonrasında trafik normale döndü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs Durağı’nda metrobüste çıkan yangın korkuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz