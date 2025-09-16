Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs Durağı’nda metrobüste çıkan yangın korkuttu

Yangın, sabah saat 6:45 sıralarında Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple metrobüs aracının motor kısmında yangın çıktı. Araç içerisindeki vatandaşlar kendilerini can havliyle dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalelerinin ardından kısa sürede yangın kontrol altına alınırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Öte yandan çıkan yangından dolayı bölgede ve metrobüs içerisinde yoğun trafik oluşurken, ekiplerin kontrollü bir şekilde yaptığı çalışma sonrasında trafik normale döndü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.