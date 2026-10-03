Bayrampaşa’da bir garip hırsızlık! Şemsiyeyle altın soygunu hüsranla bitti: Tezgahtarın zekası milyonluk zarardan böyle kurtardı!

KAYNANASININ ALTINLARINI DA ÇALMIŞ

Şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Yapılan soruşturmada şüphelinin sanal kumar oynadığı ve borçlandığı tespit edildi. Kısa süre önce evlerini kapatarak kaynanasının yanına İstanbul'a gelen Necmettin T.'nin çocuğuna takılan altınları koyacağı bahanesiyle evde bulunan altınların yerini öğrendiği ve bir süre sonra onları çaldığı öğrenildi. Kaynanasına ait altınları bozduran ve kumar borçlarını ödeyen Necmettin T.'nin hırsızlığın ortaya çıkması üzerine çaldıklarını yerine koymak için kuyumcu soymayı planladığı belirlendi. Ayrıca şüphelinin silahının olmadığı ve elindeki poşetin içine koyduğu şemsiye ile kuyumcudaki çalışanı korkuttuğu ortaya çıktı.