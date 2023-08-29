Haberler Yaşam Haberleri Bayrampaşa'da polis bıçaklı saldırganı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi
Giriş Tarihi: 29.8.2023 18:00 Son Güncelleme: 29.8.2023 18:21

Bayrampaşa'da polis bıçaklı saldırganı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi

Bayrampaşa'da Muratpaşa Tramvay durağında bekleyen vatandaşlara bıçak sallayarak tehditler savuran saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. İstanbul Valiliği ise saldırganı ayağından vurarak etkisiz hale getiren polis memurunun başarı belgesi ile ödüllendirildiği açıklandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Bayrampaşa’da polis bıçaklı saldırganı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi

Olay, saat sabah 07.50 sıralarında Bayrampaşa'da bulunan Muratpaşa Tramvay durağında meydana geldi.Volkan Lermi, elinde aldığı bıçakla çevredeki insanlara tehditler savurmaya başladı. O sırada tesadüfen olay yerinde olan bir polis memuru E.A, saldırganı önce ikna etmeye çalıştı. Saldırgan Volkan Lermi daha sonra polis memuru E.A'nın üzerine doğru yürüdü. Uyarıları dikkate almayınca polis memuru, saldırgan Volkan Lermi'yi silahla ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olayın ardından sağ ayak bileğinden vurularak etkisiz hale getirilen Volkan Lermi, olay yerine gelen ambulans ile birlikte Okmeydanı Cemil Taşçı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

49 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan yapılan araştırmalar neticesinde saldırgan Volkan Lermi'nin daha önceden 49 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

POLİS MEMURU BAŞARI BELGESİYLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Vatandaşları bıçakla tehdit edip polise bıçak çeken saldırgan Volkan Lermi'yi ayağından vurarak etkisiz hale getirilen polis memuru E.A. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre başarı belgesi ile ödüllendirildi.

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Bayrampaşa'da polis bıçaklı saldırganı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi
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