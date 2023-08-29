Bayrampaşa’da polis bıçaklı saldırganı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi

Olay, saat sabah 07.50 sıralarında Bayrampaşa'da bulunan Muratpaşa Tramvay durağında meydana geldi.Volkan Lermi, elinde aldığı bıçakla çevredeki insanlara tehditler savurmaya başladı. O sırada tesadüfen olay yerinde olan bir polis memuru E.A, saldırganı önce ikna etmeye çalıştı. Saldırgan Volkan Lermi daha sonra polis memuru E.A'nın üzerine doğru yürüdü. Uyarıları dikkate almayınca polis memuru, saldırgan Volkan Lermi'yi silahla ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olayın ardından sağ ayak bileğinden vurularak etkisiz hale getirilen Volkan Lermi, olay yerine gelen ambulans ile birlikte Okmeydanı Cemil Taşçı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

49 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan yapılan araştırmalar neticesinde saldırgan Volkan Lermi'nin daha önceden 49 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

POLİS MEMURU BAŞARI BELGESİYLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Vatandaşları bıçakla tehdit edip polise bıçak çeken saldırgan Volkan Lermi'yi ayağından vurarak etkisiz hale getirilen polis memuru E.A. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre başarı belgesi ile ödüllendirildi.