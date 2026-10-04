Bayrampaşa’da trafik magandalarına dev ceza: Yol ortasında birbirlerine girmişlerdi!

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Görüntülerin sanal medya platformlarında paylaşılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda kimlikleri tespit edilen araç sürücüleri M.B. (19) ve Y.E.B. (30) ile araçlarda yolcu olarak bulunan H.B. (56) ve E.Ş. (30) düzenlenen operasyonla yakalandı.

720 BİN LİRA CEZA VE TRAFİKTEN MEN

Yakalanan şüphelilere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' maddesi uyarınca toplam 720 bin lira para cezası kesildi. Kavgaya karışan 2 sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken araçlar ise, 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör