Baza altından anahtarlık şeklinde suikast silahı çıktı

Adana'da ruhsatsız silah avına çıkan polis bir eve düzenlediği operasyonda yatak bazasının altından gizlenmiş anahtarlık şeklinde suikast tabancası ve Thompson marka makineli tüfek, tabanca ve çelik yelek ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ü.Y.K. ile oğlu C.K., silahların kendilerine ait olmadığını, kimin koyduğunu bilmediklerini öne sürdü. Hakim karşısına çıkan baba adli kontrol şartıyla serbest kalırken oğlu cezaevine gönderildi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ BABA OĞULA

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Narlıca Mahallesi'ndeki müstakil bir evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, silahlı saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen Ü.Y. K. ile oğlu C.K.'nin yaşadığı eve operasyon düzenledi.

SUİKAST TABANCASI

Evde yapılan aramalarda yatak bazalarındaki örtülerin altına gizlenmiş anahtarlık şeklinde suikast tabancası, 1'i otomatik 3 ruhsatsız tabanca, 79 mermi, çelik yelek, 3,7 gram taş kokain, silah yapımında kullanılan 9 sürgü tutucu, 10 icra mili, 17 icra yayı ile 8 kurusıkı namlusu ele geçirildi. Operasyonda Ü.Y. K. ile oğlu C.K. gözaltına alındı.

"KİMİN KOYDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Polis merkezine götürülen şüphelilerden C.K.'nin hırsızlık, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçlarından 3 kaydı olduğu belirtildi. Şüpheli baba ile oğul, sorgularında, silahların kendilerine ait olmadığını, kimin koyduğunu bilmediklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ü.Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.