BBP Genel Başkanı Destici: Suriyeli mülteciler en kısa sürede ülkelerine geri dönecek

Destici şunları kaydetti: "Dönüşlerin hızlanması için de birtakım tedbir ve önlemlerin alınması, kolaylıklarının sağlanması gerekiyor. Sınırdan çıkmaya gelen herkesi bir daha geri dönüşü kabul edilmemek üzere sınırın öbür tarafına göndermek lazım ama tabii ki güvenli bölgelere. Çünkü biz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dedik. Biz Türk milletiyiz, elbette ki bütün insanlığa aynı gözle bakıyoruz. Nerede bir mazlum, gariban ve zorda kalan varsa ona duyarsız kalamayız. İnşallah Türkiye'nin de desteğiyle Suriye'de güvenli bölgeler oluşturuluyor. Sığınmacılar da dönmeye başladılar. Devletimiz bu yönde çalışmalarını sürdürüyor. Dönüşler hızlandırılmalı tamamının dönüşü sağlanmalı."