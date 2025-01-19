Bebeğine anne sütü götüren polis memuru kazada hayatını kaybetmişti: Gözyaşları ile toprağa verildi!

Olayı gören sürücülerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Keskin, sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla yakındaki Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Keskin, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Bilal Keskin için İl Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi.