Bebeğini fındık bahçesine gömen anne hakkında yeni karar!

'ZAMAN KAVRAMINI KAYBETTİM'

Olay günü anne ve babasının evde olup olmadığına yönelik kendisine yöneltilen soruya ilişkin Çapa, "O gün yaşadığım travmalardan dolayı zaman kavramını kaybettim. Bebeği çatıya bıraktıktan sonra ailem eve geldi. Ancak ne zaman geldiğini hatırlamıyorum. 10 dakika sonra veya 1 saat sonra gibi bu hususu bilmiyorum" cevabını verdi. Duruşmada Çapa'nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Ordu Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan ön rapor da hatırlatıldı. Raporda, Çapa'nın 3-5 ay gözlem altına alınması gerektiği belirtildi. Bunun üzerine sanık avukatını da dinleyen mahkeme heyeti, Çapa'nın akıl sağlığına yönelik İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda rapor alınmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.