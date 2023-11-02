Bebeğini fındık bahçesine gömmüştü! Savunması dehşete düşürdü: İlaçlar nedeniyle





'RAPOR GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

Çapa savunmasına şöyle devam etti:

"Ben HTS kaydında görünen sinyal bilgilerini kabul etmiyorum. O bölgede tanıdığım yok. Burada bulunma hususumu hatırlamıyorum. Kız kardeşimin de HTS bilgilerini kabul etmiyorum. Ben o akşam kardeşimle bir yere gitmedim." Sanık avukatı da HTS kayıtlarının yanlış olduğunu söyleyerek, "Rapor gerçeği yansıtmıyor. Polis arkadaşımız baz istasyonlarının bulunduğu yolu göstermiş. Bulunduğu konumu göstermemiş" dedi.

ANNESİ DE DİNLENDİ

Tanık olarak tekrar dinlenen anne S.Ç., kızının doğum yaptığı sırada evde olup olmadığını hatırlamadığını kaydederek, "Kızımın bir bebek doğurduğunu, eve gittiğimi, sonrasında bebeğin öldüğünü görmedim. 13 Eylül tarihinde ikamet ettiğimiz Ordu merkezdeki ikametimden telefonumun sinyal almasının nedenini bilmiyorum. Eşimle beraber yaklaşık 6 ay yaylada kalır ve tarımsal faaliyet yaparız. O tarihte eve geldiğimi hatırlamıyorum. Kızımla olaydan önce de sık sık telefonla görüşürdük. Bilge'nin odasının camı yan binaya yakın olduğu için ışık almıyordu" ifadelerini kullandı.



'KARNIM AĞRIYOR' DİYEREK…

Tanık olarak dinlenen taksi şoförü Faruk O. da Çapa'nın acele hastaneye gitmek istediğini söylediğini anlatarak, şu ifadelerde bulundu:

"Ben taksi durağında taksi şoförü olarak çalışmaktayım. Sanık Bilge'yi ara sıra durağımızı arayıp taksi istemesinden dolayı tanırım. Arkadaşlık durumumuz söz konusu değildir. Ben iki telefon hattı taşımaktayım. Birisi şahsi, birisi iş için. Bilge'ye daha önce taksi çağırdığı için numaramı vermiştim. Kendisini eylül ayı içerisinde doğum hastanesine bıraktım. Hastaneye bıraktıktan sonra yanından ayrıldım. Kendisi taksi ücreti olarak 200 TL vermişti. O sırada para üstünü verememiştim. Daha sonra para üstü ile ilgili beni aramış olabilir. Farklı bir tarihte yolculuk yaparken para üstünü kendisine verdim. Ben Bilge'yi bebekli bir şekilde hastaneden almadım. Kucağında bebek varken de almadım. Kendisini, Ordu dışında, Perşembe gibi başka muhite götürmedim. Ben Bilge'yi hastaneye bıraktıktan sonra evde dinlendim. Tekrar işimin başına döndüm ancak ne zaman olduğunu hatırlamıyorum. Bilge'yi öncesinde doğum hastanesine götürmedim. O gün ilk kez götürdüm. Onda da, 'Karnım ağrıyor' diyerek acele bir şekilde hastaneye götürmemi söyledi. Ben de hastaneye götürdüm. Kendisiyle gebe olup olmadığı ile ilgili aramızda konuşma geçmedi."

Sanık ile tanıkları dinleyen mahkemeye heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteleyip, Bilge Çapa'nın tutukluluğuna devam kararı verdi.