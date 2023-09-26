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Giriş Tarihi: 26.9.2023 09:26 Son Güncelleme: 26.9.2023 09:29

Bebek sahilinde çifte cinayette sorgu sürüyor: Olay anından görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş’ta bir tur teknesinde çalışan Engin Göregen(24) ile Mazlum Doğan(24)’ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerin Cinayet Bürodaki işlemleri sürüyor. 2 gencin öldürüldüğü olayda 2 kişininde hafif şekilde yaralandığı ortaya çıkarken ifadesi alınan yaralılardan birisi; “Tekneyi temizledik oturuyorduk. Dışarda bankta oturanlar küfürlü konuşuyorlardı. Sağa sola sataşıyorlardı. Ben teknedeyken biranda Engin ve Mazlum’un bağırma sesini duydum. Tartışma yaşandı elimden yaralandım” dediği ileri sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bebek sahilinde çifte cinayette sorgu sürüyor: Olay anından görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta bir tur teknesinde çalışan Engin Göregen(24) ile Mazlum Doğan(24)'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerin Cinayet Bürodaki işlemleri sürüyor. 2 gencin öldürüldüğü olayda 2 kişininde hafif şekilde yaralandığı ortaya çıkarken ifadesi alınan yaralılardan birisi; "Tekneyi temizledik oturuyorduk. Dışarda bankta oturanlar küfürlü konuşuyorlardı. Sağa sola sataşıyorlardı. Ben teknedeyken biranda Engin ve Mazlum'un bağırma sesini duydum. Tartışma yaşandı elimden yaralandım" dediği ileri sürüldü. Olayla ilgili görüntülerde ortaya çıktı. Görüntülerde iki gencin karlı bankta oturanlarla tartıştıkları görülüyor.

Bebek sahilinde çifte cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video


Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek semtinde, sahilde bir tur teknesinde çalışan Engin Göregen ve Mazlum Doğan, önceki gece saat 01.30 sıralarında mesailerinin bitiminin ardından evlerine gitmek için tekneden ayrıldı. Taksiye binmek için Bebek Meydanı'na gelen iki arkadaş, burada taksi bekledikleri sırada bir grubun bir taksiciyle tartıştığını gördü. Gidecekleri mesafe nedeniyle taksiciyle tartıştıkları iddia edilen şüpheliler, ağır küfür ve hakarette bulundukları sırada bu kez kendilerine müdahalede bulunan iki arkadaşla tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Engin Göregen ve Mazlum Doğan bıçaklandı. İki genç hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLERİN CİNAYET BÜRODAKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Polis ekipleri kamera görüntülerinden yola çıkarak çifte cinayete karışan 1'i kadın 5 kişiyi Bağcılar'da düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. H.E.A.(17), B.K.(17), M.O.B.(18), G.Ö.(18) isimli şahıslar ve H.G.A.(18) ve B.E.L.(17)'nin emniyetteki işlemleri sürerken olayda iki kişininde hafif şekilde yaralandığı ortaya çıktı. Yaralılardan birisi ifadesinde; "Tekneyi temizledik oturuyorduk. Dışarda bankta oturanlar küfürlü konuşuyorlardı. Sağa sola sataşıyorlardı. Ben teknedeyken biranda Engin ve Mazlum'un bağırma sesini duydum. Tartışma yaşandı elimden yaralandım" dediği öne sürüldü.

OLAY ANI KAMERADA

Konuyla ilgili olarak olay anına dair görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde hayatını kaybeden gençlerin bankta oturan grupla tartışma yaşadıkları ve arbede anları görülüyor. Öte yandan bölge esnafları olayda kullanılan bıçağın büyük bir bıçak olduğunu Rambo bıçağına benzediğini öne sürdü.

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Bebek sahilinde çifte cinayette sorgu sürüyor: Olay anından görüntüler ortaya çıktı
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