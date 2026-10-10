Bebeklere anne karnında ameliyat

Omurga ve omuriliğin gelişimindeki bir bozukluk nedeniyle ortaya çıkan spina bifida, doğum sonrasında hareket kaybı ve hidrosefali gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde, spina bifida tanısı konulan iki bebeğe 24 saat içinde anne karnında cerrahi müdahale gerçekleştirildi. Bir süre önce yapılan biri açık, diğeri kapalı (fetoskopik) ameliyatlarda yaklaşık 30 kişilik uzman ekip görev aldı.

'DAKİKA DAKİKA PLANLANDI'

Hacettepe Üniversitesi Perinatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Deren, iki operasyonun da uzun hazırlık ve yüksek düzeyde koordinasyon gerektirdiğini belirtti. Farklı uzmanlık alanlarından hekimlerin eş zamanlı görev yaptığını anlatan Deren, "Bu operasyon multidisipliner bir işti. Beyin cerrahisi, anestezi, endoskopik cerrahi, perinatoloji ve yenidoğan ekipleri sürece katkı sundu. Ameliyatın her aşamasını dakika dakika planladık" dedi. Cerrahi sürece ilişkin bilgi veren Deren, önce rahmin uygun cerrahi koşullara getirildiğini, ardından beyin cerrahisi ve endoskopik cerrahi ekiplerinin müdahaleyi gerçekleştirdiğini belirterek bu sırada anne ve bebeğin sağlık durumlarının sürekli takip edildiğini söyledi. ANKARA

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