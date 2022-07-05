İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler: 5 Temmuz 2022 İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

5 Temmuz Salı günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanan ilçeler, AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından açıklandı. Kesinti yaşayan ilçelerdeki vatandaşlar, AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi arıza sorgula ile ''İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?'' sorusuna cevap aramaya başladı. Avrupa ve Anadolu yakasında yapılan kesintiler, günün en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte BEDAŞ arıza sorgula ile 5 Temmuz 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler…
BEDAŞ TELEFON NUMARASI
Boğaziçi Elektrik Dağıtım (Bedaş) için tüm telefonlardan 186'yı tuşlayarak BEDAŞ Alo 186 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.
BUGÜN İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK İLÇELER
AVCILAR
NO: 23964435
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BURSA, CENK, KİRAZLI, MERİH, MİGROS, SALİM BEY, ÇAKIR, ŞAHMERAN, ŞEFTALİ sk bölgelerinde 05/07/2022 08:30:00 - 05/07/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 23825807
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah CANDAN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GÜLİZAR, GÜMÜŞPALA, HACIKADIN, HACIŞERİF, OBA, SAVAŞ, SEYİSOĞLU, TÜRKMEN, ÇOBAN SUYU, ŞEHİT SERHAT ÖNDER sk bölgelerinde 05/07/2022 09:00:00 - 05/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 23964571
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BAĞCILAR 1., BEGONYA 1, CİHAN 1, GÜRGEN, KARADUT, KÖYİÇİ, MALAZGİRT, ORKİDE 1, PALMİYE ÇIKMAZI, PAŞA, SEMA, SUBAŞI, SİPAHİ, ÇAYIR 1, ÖZBEK, İNTEPE, ŞEHİT ÖZKAN ŞAHİN sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 202., 226., 227. sk bölgelerinde 05/07/2022 09:00:00 - 05/07/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 23879035
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AMİRAL NECDET URAN, FEVZİ ÇAKMAK, RADYUM, TALATPAŞA sk bölgelerinde 05/07/2022 09:30:00 - 05/07/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 23964553
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah CUMHURİYET, YEŞİL, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 05/07/2022 11:00:00 - 05/07/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 23879036
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah FULYA, LALE 2, MİNE sk bölgelerinde 05/07/2022 11:00:00 - 05/07/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER
NO: 23964647
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 449., 450., 452., 454., 455., CENGİZ TOPEL sk bölgelerinde 05/07/2022 09:00:00 - 05/07/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 23896242
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1044., 1051., 1052., AŞIK VEYSEL sk bölgelerinde 05/07/2022 09:00:00 - 05/07/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
NO: 23739318
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ABİDE-İ HÜRRİYET sk bölgelerinde 05/07/2022 09:00:00 - 05/07/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 23928557
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah LALE 1 sk bölgelerinde 05/07/2022 09:00:00 - 05/07/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.