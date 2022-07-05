Haberler Yaşam Haberleri İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler: 5 Temmuz 2022 İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
Giriş Tarihi: 5.7.2022 14:12 Son Güncelleme: 5.7.2022 14:13

İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler: 5 Temmuz 2022 İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler: 5 Temmuz 2022 İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, resmi internet sitesi üzerinden günlük olarak İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanan ilçelerin listesini paylaşıyor. Arıza nedeniyle ya da planlı şekilde kesilebilen elektriklerin ne zaman geleceği merak ediliyor. Klima ve buzdolabına olan ihtiyacın daha çok arttığı bu yaz günlerinde kesinti yaşayan ilçelerdeki vatandaşlar, ‘’5 Temmuz İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte 5 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi…

5 Temmuz Salı günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanan ilçeler, AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından açıklandı. Kesinti yaşayan ilçelerdeki vatandaşlar, AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi arıza sorgula ile ''İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?'' sorusuna cevap aramaya başladı. Avrupa ve Anadolu yakasında yapılan kesintiler, günün en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte BEDAŞ arıza sorgula ile 5 Temmuz 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler…

BEDAŞ TELEFON NUMARASI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (Bedaş) için tüm telefonlardan 186'yı tuşlayarak BEDAŞ Alo 186 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.

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AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

BUGÜN İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK İLÇELER

AVCILAR

NO: 23964435

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BURSA, CENK, KİRAZLI, MERİH, MİGROS, SALİM BEY, ÇAKIR, ŞAHMERAN, ŞEFTALİ sk bölgelerinde 05/07/2022 08:30:00 - 05/07/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23825807

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah CANDAN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GÜLİZAR, GÜMÜŞPALA, HACIKADIN, HACIŞERİF, OBA, SAVAŞ, SEYİSOĞLU, TÜRKMEN, ÇOBAN SUYU, ŞEHİT SERHAT ÖNDER sk bölgelerinde 05/07/2022 09:00:00 - 05/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 23964571

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BAĞCILAR 1., BEGONYA 1, CİHAN 1, GÜRGEN, KARADUT, KÖYİÇİ, MALAZGİRT, ORKİDE 1, PALMİYE ÇIKMAZI, PAŞA, SEMA, SUBAŞI, SİPAHİ, ÇAYIR 1, ÖZBEK, İNTEPE, ŞEHİT ÖZKAN ŞAHİN sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 202., 226., 227. sk bölgelerinde 05/07/2022 09:00:00 - 05/07/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23879035

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AMİRAL NECDET URAN, FEVZİ ÇAKMAK, RADYUM, TALATPAŞA sk bölgelerinde 05/07/2022 09:30:00 - 05/07/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23964553

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah CUMHURİYET, YEŞİL, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 05/07/2022 11:00:00 - 05/07/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23879036

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah FULYA, LALE 2, MİNE sk bölgelerinde 05/07/2022 11:00:00 - 05/07/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 23964647

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 449., 450., 452., 454., 455., CENGİZ TOPEL sk bölgelerinde 05/07/2022 09:00:00 - 05/07/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23896242

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1044., 1051., 1052., AŞIK VEYSEL sk bölgelerinde 05/07/2022 09:00:00 - 05/07/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 23739318

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ABİDE-İ HÜRRİYET sk bölgelerinde 05/07/2022 09:00:00 - 05/07/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23928557

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah LALE 1 sk bölgelerinde 05/07/2022 09:00:00 - 05/07/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler: 5 Temmuz 2022 İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
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