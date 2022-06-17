Bedelli affı 2022 son dakika: Bedelli affı nedir, kimleri kapsıyor? 2022 bedelli askerlik ücreti ile son durum

Milli Savunma Bakanlığı ve AK Parti komisyonu ile hazırlanan bedelli affı taslağı Meclise gidiyor! Yaklaşık 550 bin kişinin yararlanacağı afla ilgili olarak bir son dakika açıklaması yapıldı. Bu noktada aftan yararlanmak isteyen vatandaşlar "bedelli affı nedir, kimleri kapsıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte bedelli affı 2022 son dakika haberleri…
BEDELLİ AFFI 2022 SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Bedelli askerlik affı ile ilgili son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Başkan Erdoğan;
"Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum." Dedi.
BEDELLİ AFFI NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?
Af, bugüne kadar askerlik görevini yapmamış, bakaya, kaçak ve saklı vatandaşlar için gelecek. Bu sebeplerden askerlik görevini bitirememiş olanların bedelli askerlik yapmasına olanak tanınacak.
Bedelli askerlik ücreti bedelli affı yapacaklar için ayrıca belirlenecek. Ayrıca yurtdışındaki Türk vatandaşları için de dövizli askerlik affı seçeneği hayata geçecek. Daha önce başvuruları yarım kalan 2 bin 100 kişi yeniden hak sahibi olacak.