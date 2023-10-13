Haberler Yaşam Haberleri Bedeni kadavra olarak kullanıldı Vefatından 4 yıl sonra defnedilecek
Giriş Tarihi: 13.10.2023 15:55 Son Güncelleme: 13.10.2023 17:24

Bedeni kadavra olarak kullanıldı Vefatından 4 yıl sonra defnedilecek

Vefat etmeden önce bedeninin kadavra olarak kullanılmasını vasiyet eden Kıbrıs Gazisi emekli Astsubay İsmet Ermetinler’in bedeni, 4 yıl boyunca Uludağ Üniversitesinde Tıp öğrencilerinin eğitiminde kadavra olarak kullanıldı. 4 yılın ardından ailesine teslim edilen Ermetinler toprağa verilecek.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bedeni kadavra olarak kullanıldı Vefatından 4 yıl sonra defnedilecek

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan ve 2019 yılında hastalığı rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören 80 yaşındaki emekli Astsubay İsmet Ermetinler, bir süre sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ermetinler, ölmeden önce ailesine, bedeninin bir Üniversiteye bağışlanmasını istedi. Bunun üzerine ailesi, Kıbrıs Gazisinin bedenini Bursa Uludağ Üniversitesine bağışladı. İsmet Ermetinler'in bedeni, geride kalan 4 yıl boyunca Üniversitede okuyan doktor adayı Tıp öğrencilerinin eğitiminde kullanıldı.

İLK ORGAN BAĞIŞÇILARINDAN BİRİYDİ

Uludağ Üniversitesinde 4 yıl boyunca kadavra olarak kullanılan İsmet Ermetinler'in bedeni, aradan geçen 4 yılın ardından ailesine teslim edildi. Üniversite yönetimi, İsmet Ermetinler için bir tören düzenledi. Törene çok sayıda Tıp Öğrencisi de katıldı. İsmet Ermetinler'in 1980'li yıllarda henüz organ bağışı yaygınlamşmadan önce organlarını bağışlayan ilk bağışçılardan biri olduğu da ortaya çıktı. Ailesine teslim edilen İsmet Ermetinler'in cenazesi, Bandırma ilçesinde toprağa verilecek.

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Bedeni kadavra olarak kullanıldı Vefatından 4 yıl sonra defnedilecek
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