Bedeni kadavra olarak kullanıldı Vefatından 4 yıl sonra defnedilecek

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan ve 2019 yılında hastalığı rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören 80 yaşındaki emekli Astsubay İsmet Ermetinler, bir süre sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ermetinler, ölmeden önce ailesine, bedeninin bir Üniversiteye bağışlanmasını istedi. Bunun üzerine ailesi, Kıbrıs Gazisinin bedenini Bursa Uludağ Üniversitesine bağışladı. İsmet Ermetinler'in bedeni, geride kalan 4 yıl boyunca Üniversitede okuyan doktor adayı Tıp öğrencilerinin eğitiminde kullanıldı.

İLK ORGAN BAĞIŞÇILARINDAN BİRİYDİ

Uludağ Üniversitesinde 4 yıl boyunca kadavra olarak kullanılan İsmet Ermetinler'in bedeni, aradan geçen 4 yılın ardından ailesine teslim edildi. Üniversite yönetimi, İsmet Ermetinler için bir tören düzenledi. Törene çok sayıda Tıp Öğrencisi de katıldı. İsmet Ermetinler'in 1980'li yıllarda henüz organ bağışı yaygınlamşmadan önce organlarını bağışlayan ilk bağışçılardan biri olduğu da ortaya çıktı. Ailesine teslim edilen İsmet Ermetinler'in cenazesi, Bandırma ilçesinde toprağa verilecek.