Bedirhan Şener’e müebbet hapis cezası

Ankara'da 31 Temmuz 2024 günü anneannesi Leyla Çetiner'i (80) silahla öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in (42) yargılandığı davada karar çıktı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Bedirhan Şener, annesi Berrin Şener ve avukatları katıldı. Sanık avukatı Hacettepe Üniversitesi Ruhsat Sağlığı ve Ana Bilim dalından detaylı şekilde adli tıp rapor alınması gerektiğini savunarak, olay günü müvekkilinin bilinçsiz şekilde hareket ettiğini ifade etti. Mahkeme bu talebi oy birliğiyle reddetti. Sanık Şener ise "Anneannem dünyada en sevdiğim kişilerden birisidir. Kasten öldürmedim. Beraatimi ve tahliyemi isterim" dedi. Mahkeme, Şener hakkında 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet verirken takdir indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına düşürdü. Şener, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.