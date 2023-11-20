Begüm Alkan sırra kadem bastı: Yavrum ne olur çık gel...

"YAŞAYAN ÖLÜ GİBİYİZ YAVRUM"

Alkan, "Yavrum ne olur çık gel. Perişanız güzel kızım. Annen, baban. Çok kötü durumdayız. Yani yaşayan ölü gibiyiz. Çok kötü durumdayız. Gel kızım, ne olursa olsun gel. Korkma. Korkacak bir şey yok. Sana söz veriyorum öf bile demeyeceğim. Daha önce de dedim zaten; ne olursa olsun evine dön dedim. Hadi, telefonunu aç bir haber ver. Kimsenin sözünün lafına bakma sen. Güzel kızım dışarıda tehlikeler var, binbir türlü tehdit var. Bak annen perişan. Ne olur yavrum. Beni düşünmüyorsan ona acı. Sen bizim gözbebeğimizsin. Ablan perişan. Deden, amcan perişan. Tüm aile seferber olduk. Seni arıyoruz hergün. Ne olur yavrum acı bize. Sana çok ihtiyacımız var. Ne olur güzel kızım. Ufacık bir ipucu olsa sana ulaşacağız ama yok. Bize bir ipucu ver yavrum" dedi...