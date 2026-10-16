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Giriş Tarihi: 16.10.2026 00:28 Son Güncelleme: 16.10.2026 01:08

Bekir Bayrakdar kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu!

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Bekir Bayrakdar atandı. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararının ardından Bayrakdar’ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Bekir Bayrakdar kimdir, kaç yaşında ve bugüne kadar hangi görevlerde bulundu? İşte yeni bakan yardımcısının eğitim hayatı ve kamu görevlerine ilişkin ayrıntılar.

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Bekir Bayrakdar kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu!
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Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine getirilen Bekir Bayrakdar'ın özgeçmişi araştırılmaya başlandı. Meslek hayatında vergi idaresi ve kamu maliyesinin farklı kademelerinde görev alan Bayrakdar'ın eğitim geçmişi ve kariyer basamakları öne çıkıyor. İşte Bekir Bayrakdar'ın yaşı, memleketi ve görev geçmişi.

BEKİR BAYRAKDAR HAZİNE VE MALİYE BAKAN YARDIMCISI OLDU

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yapılan atama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla duyuruldu. 16 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yer alan karar doğrultusunda Bekir Bayrakdar, Gelir İdaresi Başkanlığının ardından bakan yardımcılığı görevine getirildi.

Kamu maliyesi, muhasebe ve vergi yönetimi alanlarında uzun yıllara dayanan tecrübesi bulunan Bayrakdar'ın yeni görevi, bakanlıktaki üst düzey yönetim değişiklikleri kapsamında gerçekleşti.

BEKİR BAYRAKDAR KİMDİR?

Bekir Bayrakdar, 1971 yılında Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı Ereğli beldesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ereğli İlköğretim Okulunda, lise eğitimini ise İzmit Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

Kamu görevine 1996 yılında Hesap Uzmanları Kurulunda Hesap Uzman Yardımcısı olarak başlayan Bayrakdar, meslek hayatının ilk yıllarında hesap uzmanlığı alanında çalıştı. Vergi yönetimi ve kamu maliyesi alanlarında deneyim kazanan Bayrakdar, ilerleyen yıllarda çeşitli kurumlarda yöneticilik görevleri üstlendi

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BEKİR BAYRAKDAR HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Bekir Bayrakdar, kariyeri boyunca vergi idaresi ve kamu maliyesinin farklı kademelerinde görev yaptı. 1996 yılında Hesap Uzman Yardımcısı olarak başladığı meslek hayatında, 2001 yılında Hesap Uzmanı oldu.

Bayrakdar'ın öne çıkan görevleri şöyle:

  • 1996-2004: Hesap Uzman Yardımcısı ve Hesap Uzmanı

  • 2004-2008: Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığında çeşitli yöneticilik görevleri

  • 2008-2014: İstanbul Defterdarı

  • 2014-2015: Muhasebat Genel Müdürü

  • 2015-2019: İstanbul Vergi Dairesi Başkanı

  • 2019'dan itibaren: Gelir İdaresi Başkanı

Bayrakdar, 7 Ocak 2019'da Gelir İdaresi Başkanlığı görevine başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetleme Kurulu üyeliği de bulunan Bayrakdar, mali yönetim ve vergi idaresi alanındaki deneyimiyle öne çıktı.

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Bekir Bayrakdar kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu!
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