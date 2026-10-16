Bekir Bayrakdar kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu!

Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine getirilen Bekir Bayrakdar'ın özgeçmişi araştırılmaya başlandı. Meslek hayatında vergi idaresi ve kamu maliyesinin farklı kademelerinde görev alan Bayrakdar'ın eğitim geçmişi ve kariyer basamakları öne çıkıyor. İşte Bekir Bayrakdar'ın yaşı, memleketi ve görev geçmişi.