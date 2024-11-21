Belaruslu ikizlerden Türkiye’ye teşekkür: Siz olmasanız yaşamıyorduk

HELİKOPTER DESTEKLİ ARAMA SONUÇ VERDİ

Kayıp Belaruslu dağcılar Mariao ve Valentino Ivankova için hem Niğde hem de Kayseri'de eş zamanlı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. AFAD, UMKE, ve sivil arama kurtarma ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarına Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'ndan kalkan Skorsky helikopterleri de destek verdi. Bölgeye helikopterlerle komandolar sevk edildi. ekipler Belaruslu ikiz kardeşleri ekiplerin aramaları sonucunda kaybolmalarının 4. gününde Aladağlar'ın devamı olan ve Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Hacer Ormanlarının 3 bin 400 metre rakımlı Taşev mevkiinde bulundu.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Kar yağışı nedeniyle dağdan inemedikleri anlaşılan Mariao ve Valentino Ivankova'vnın kamp çadırı kurarak içerisinde bekledikleri öğrenildi. Ekipler tarafından kurtarılarak Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Belaruslu kardeşlerden Mariao İvankova, Ankara Büyükelçisi Victor Rybak ile görüntülü görüştü. İvankova görüşmesinde kurtarıldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek;" Dağda bizi bularak büyük bir iş başardılar. Yukarıdayken çok telaşlanıp korktuk. Bizi gördüklerinde hayata döndük. Sizin yardımınız çok büyüktü. Aşağı indiğimizde çok insan gördük. Hepsi bize sevgiyle baktı" diye konuştu. Valentino İvankov ise"Kar yağışı nedeniyle hareket edemedik. Çadırımızı kurup yağışın dinmesini bekledik. Ekipler gelip bizi kurtardı. Beklide onlar olmasaydı şuan yaşamıyor olabilirdik. Türkiye'ye teşekkür ederiz" dediler.

"ONLAR BİZİM TÜRK DOSTLARIMIZ"

Kurtarılan Belaruslu ikiz kardeşle görüntülü görüşmesinde sevinci yüzüne yansıyan Belarus'un Ankara Büyüyükelçisi Victor Rybak ise İvankova kardeşlere; "Bunu hiçbir zaman unutmayın, bunlar bizim Türk dostlarımız" dedi. Büyükelçi Rybak, arama kurtarma çalışmalarına katılan personele de teşekkür etti.

"KEYİFLERİ VE SAĞLIKLARI YERİNDE"

Belaruslu kız kardeşleri hastanede ziyaret eden Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, sürecin en başından beri takipçisi olduklarını belirterek; "Sürecin ilk anından itibaren takipteyiz. Tüm kurumlarımızla, gönüllü ekiplerimizle teyakkuz halinde sahaya intikal ettik. Kendileri hastanemize intikal ettiler. Durumları da gayet iyi. 4 gece orada geçirmişler. Yeme-içme problemleri yokmuş. Devletimiz büyük mücadele ile büyük bir iş başardı. Sağ salim onlara ulaştık. Keyifleri ve sağlıkları yerinde. Biz de çok mutluyuz" dedi.

KAMP ÇADIRI SAYESİNDE HAYATTA KALDILAR

AFAD İl Müdürü Rifat Genç ise "Hızlı bir arama faaliyeti gerçekleştirdik. Kar yağmıştı. Hava soğuktu. Rakım 3400 metrelerdeydi. Hem havadan hem de yerden tarama yaptık. Profesyonel 54 kişiden oluşan ekibimizle Kayseri tarafından arama yaptık. Hipotermiye girmeleri konusunda çok korkmuştuk. Ama, akşam saatlerinde ulaştık. Bizleri çok mutlu etti. Ülkemizin büyüklüğünü bir kez daha ispatlama şansımız oldu. İyi ki böyle bir ekibimiz ve milletimiz var. Kamp çadırında konaklamışlar. Kar yağışından dolayı da o alanda sıkışıp kalmışlar" ifadelerini kullandı.