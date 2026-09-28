Belçika-Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi’nde kritik karşılaşma!

BELÇİKA-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin beklediği Belçika-Fransa karşılaşması, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak. Kral Baudouin Stadyumu'nda ilk düdüğün çalmasıyla birlikte iki takımın 90 dakikalık mücadelesi de ekranlara taşınacak.

A SPOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!