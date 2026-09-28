Belçika-Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi’nde kritik karşılaşma!

Belçika ve Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde ilk maçlarından galibiyetle ayrıldı. A Ligi 1. Grup'ta üçer puanı bulunan iki ekip, ikinci hafta mücadelesinde sahaya çıkacak. Kral Baudouin Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde hazırlıklar tamamlandı.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Belçika ile Fransa, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü karşılaşacak. İkinci haftada oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.
Futbolseverlerin beklediği Belçika-Fransa karşılaşması, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak. Kral Baudouin Stadyumu'nda ilk düdüğün çalmasıyla birlikte iki takımın 90 dakikalık mücadelesi de ekranlara taşınacak.
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Belçika, açılış haftasında turnuvaya üç puanla başladı. Fransa da ilk karşılaşmasını tek gollü galibiyetle tamamladı. İki ekip arasındaki mücadelenin ardından grup heyecanı ekim ayında devam edecek. Belçika, 2 Ekim'de Türkiye'yi ağırlarken Fransa aynı gün İtalya ile karşılaşacak.