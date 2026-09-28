Haberler Yaşam Haberleri Belçika-Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi'nde kritik karşılaşma!
Giriş Tarihi: 28.09.2026 12:52 Son Güncelleme: 28.09.2026 12:54

Belçika-Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi'nde kritik karşılaşma!

UEFA Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlayan Belçika ve Fransa, bu kez Brüksel'de karşı karşıya geliyor. İlk maçlarını kayıpsız geçen iki takımın mücadelesi öncesinde yayın programı da belli oldu. Peki, Belçika-Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar...

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Belçika-Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi’nde kritik karşılaşma!
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Belçika ve Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde ilk maçlarından galibiyetle ayrıldı. A Ligi 1. Grup'ta üçer puanı bulunan iki ekip, ikinci hafta mücadelesinde sahaya çıkacak. Kral Baudouin Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde hazırlıklar tamamlandı.

BELÇİKA-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Belçika ile Fransa, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü karşılaşacak. İkinci haftada oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

BELÇİKA-FRANSA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Belçika'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, başkent Brüksel'deki Kral Baudouin Stadyumu'nda oynanacak. Maçta Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic düdük çalacak.

BELÇİKA-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin beklediği Belçika-Fransa karşılaşması, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak. Kral Baudouin Stadyumu'nda ilk düdüğün çalmasıyla birlikte iki takımın 90 dakikalık mücadelesi de ekranlara taşınacak.

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UEFA ULUSLAR LİGİ A LİGİ 1. GRUP'TA SON DURUM

Belçika, açılış haftasında turnuvaya üç puanla başladı. Fransa da ilk karşılaşmasını tek gollü galibiyetle tamamladı. İki ekip arasındaki mücadelenin ardından grup heyecanı ekim ayında devam edecek. Belçika, 2 Ekim'de Türkiye'yi ağırlarken Fransa aynı gün İtalya ile karşılaşacak.

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Belçika-Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi'nde kritik karşılaşma!
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