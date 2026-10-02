Belçika Türkiye maçı canlı izle: Milli maç şifresiz ATV canlı yayın ekranında!

Ay-yıldızlı ekibin UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta verdiği mücadele devam ediyor. Fransa ve İtalya maçı istediği gibi geçmeyen Türkiye Belçika karşısında gruptaki ilk puanını arıyor. ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek 'milli maç canlı izle' başlıklı aramalar hız kazanmış durumda. İşte maç yayını:
A Milli Futbol Takımının Belçika ile karşı karşıya geleceği bu önemli randevunun yayın ayrıntıları netleşti. Müsabaka ATV üzerinden şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı aşağıdaki bağlantıdan canlı olarak takip edebilirsiniz:
Türkiye XI: Uğurcan, Zeki, Ozan, Emirhan Topçu, Ferdi, İsmail, Salih, Arda, Yunus, Kerem, Barış.
Belçika XI: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, Seys, Lavia, Tielemans, Lukebakio, De Bruyne, Trossard, Lukaku.
🇹🇷 Bizim Çocuklar, Belçika karşısında sahaya beyaz formayla çıkacak. pic.twitter.com/kxPfQEsr06— Sabah Spor (@sabahspor) October 2, 2026
Kritik deplasman mücadelesi öncesinde UEFA Hakem Kurulu, karşılaşmayı yönetecek ismi resmen duyurdu. Belçika ile Türkiye arasında oynanacak zorlu müsabakada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi düdük çalacak. Saggi'nin yardımcılıklarını yine Norveçli hakemler Anders Olav Dale ve Ole Andreas Haukasen üstlenecek.
Fransa ve İtalya karşısında mağlubiyet alan Türkiye'nin grupta henüz puanı bulunmuyor. A Ligi 1. grupta güncel puanlar şöyle:
1. FRANSA 6
2. BELÇİKA 3
3. İTALYA 3
4. TÜRKİYE 0
UEFA Uluslar Ligi formatı doğrultusunda her bir gruptan ilk 2'ye giren takımlar doğduran çeyrek finale yükselecek. Bu kapsamda Türkiye için Belçika maçı kritik önem taşıyor. Mutlak puan parolasıyla yola çıkan A Milli Takım için bu karşılaşma da beklediği gibi gitmezse gruptaki diğer rakiplerin karşılaşmalarını bekleyecek ve sonraki 90 dakikalar hayati önem taşıyacak.