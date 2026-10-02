Haberler Yaşam Haberleri Belçika Türkiye maçı canlı izle: Milli maç şifresiz ATV canlı yayın ekranında!
Giriş Tarihi: 2.10.2026 18:43 Son Güncelleme: 2.10.2026 18:45

Belçika Türkiye maçı canlı izle: Milli maç şifresiz ATV canlı yayın ekranında!

A Milli Futbol Takımımız zorlu Belçika deplasmanına çıkıyor. Heyecan dolu karşılaşmayı kesintisiz izlemek isteyen taraftarlar için Belçika Türkiye maçı canlı yayın bilgileri ve şifresiz izleme detayları belli oldu. Dev mücadele ATV canlı izle ekranlarından naklen sporseverlerle buluşuyor. 2 Ekim Cuma günü, saat 21.45'te yayında olacak milli maç için ekran başında yerler alındı.

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Belçika Türkiye maçı canlı izle: Milli maç şifresiz ATV canlı yayın ekranında!
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Ay-yıldızlı ekibin UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta verdiği mücadele devam ediyor. Fransa ve İtalya maçı istediği gibi geçmeyen Türkiye Belçika karşısında gruptaki ilk puanını arıyor. ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek 'milli maç canlı izle' başlıklı aramalar hız kazanmış durumda. İşte maç yayını:

ATV CANLI YAYIN: BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

A Milli Futbol Takımının Belçika ile karşı karşıya geleceği bu önemli randevunun yayın ayrıntıları netleşti. Müsabaka ATV üzerinden şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı aşağıdaki bağlantıdan canlı olarak takip edebilirsiniz:

MİLLİ MAÇ CANLI İZLE

ATV FREKANS BİLGİSİ

Maçı televizyon ekranlarından takip etmek isteyenler için TÜRKSAT 4A uydu frekans ayaları da önem taşıyor. İşte, ATV'yi izleyebileceğiniz güncel frekanslar:

Frekans: 12.207
Polorizasyon: Yatay (Horizontal)
Sembol Oranı: 27500
FEC: 3/4
Modülasyon Tipi: DVB-S2 8PSK

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MUHTEMEL 11'LER

Türkiye XI: Uğurcan, Zeki, Ozan, Emirhan Topçu, Ferdi, İsmail, Salih, Arda, Yunus, Kerem, Barış.

Belçika XI: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, Seys, Lavia, Tielemans, Lukebakio, De Bruyne, Trossard, Lukaku.

BELÇİKA TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ AÇIKLANDI: ROHİT SAGGİ DÜDÜK ÇALACAK

Kritik deplasman mücadelesi öncesinde UEFA Hakem Kurulu, karşılaşmayı yönetecek ismi resmen duyurdu. Belçika ile Türkiye arasında oynanacak zorlu müsabakada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi düdük çalacak. Saggi'nin yardımcılıklarını yine Norveçli hakemler Anders Olav Dale ve Ole Andreas Haukasen üstlenecek.

UEFA ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU

Fransa ve İtalya karşısında mağlubiyet alan Türkiye'nin grupta henüz puanı bulunmuyor. A Ligi 1. grupta güncel puanlar şöyle:

1. FRANSA 6

2. BELÇİKA 3

3. İTALYA 3

4. TÜRKİYE 0

TÜRKİYE NASIL TUR ATLAR?

UEFA Uluslar Ligi formatı doğrultusunda her bir gruptan ilk 2'ye giren takımlar doğduran çeyrek finale yükselecek. Bu kapsamda Türkiye için Belçika maçı kritik önem taşıyor. Mutlak puan parolasıyla yola çıkan A Milli Takım için bu karşılaşma da beklediği gibi gitmezse gruptaki diğer rakiplerin karşılaşmalarını bekleyecek ve sonraki 90 dakikalar hayati önem taşıyacak.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? Belçika maçı öncesi kritik puan hesapları ve çeyrek final senaryoları

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Belçika Türkiye maçı canlı izle: Milli maç şifresiz ATV canlı yayın ekranında!
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