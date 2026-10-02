Belçika Türkiye maçı canlı izle: Milli maç şifresiz ATV canlı yayın ekranında!

TÜRKİYE NASIL TUR ATLAR?

UEFA Uluslar Ligi formatı doğrultusunda her bir gruptan ilk 2'ye giren takımlar doğduran çeyrek finale yükselecek. Bu kapsamda Türkiye için Belçika maçı kritik önem taşıyor. Mutlak puan parolasıyla yola çıkan A Milli Takım için bu karşılaşma da beklediği gibi gitmezse gruptaki diğer rakiplerin karşılaşmalarını bekleyecek ve sonraki 90 dakikalar hayati önem taşıyacak.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? Belçika maçı öncesi kritik puan hesapları ve çeyrek final senaryoları

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör