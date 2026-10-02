Türkiye gruptan nasıl çıkar? Belçika maçı öncesi kritik puan hesapları ve çeyrek final senaryoları

ARDA GÜLER'DEN AÇIKLAMALAR

Belçika maçı öncesi değerlendirmelerde bulunan milli futbolcu Arda Güler, "Yarın sahada güçlü bir reaksiyon gösterip kazanmak istiyoruz. Bunun için hazırlıklarımızı yaptık. Asla, 'Sadece Arda bir şeyler yapsın' diye bir düşünce yok. Hep beraber mücadele ediyoruz. Bazen birimiz daha iyi oynuyor, bazen bir başkası daha iyi oynuyor. İnşallah yarın da mücadelemizle bunu göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.