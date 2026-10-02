Türkiye gruptan nasıl çıkar? Belçika maçı öncesi kritik puan hesapları ve çeyrek final senaryoları

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden ay-yıldızlı ekibimiz, gruptaki ilk karşılaşmalarında istediği sonuçları alamasa da üst tur umutlarını koruyor. Fransa, İtalya ve Belçika gibi dev rakiplerin yer aldığı bu zorlu grupta, Türkiye gruptan nasıl çıkar hesabı yapılırken gözler kritik Belçika sınavına çevrildi.
A Milli Futbol Takımımız, grupta oynadığı ilk maçlar sonucunda henüz puanla tanışamayarak son sırada yer alıyor. Grubun zirvesinde 6 puanla Fransa bulunurken, Belçika ve İtalya'nın üçer puanı bulunuyor.
Puan tablosunda hemen üstümüzde 3 puanla yer alan Belçika, ikincilik yarışının kilit noktasını oluşturuyor. Deplasmanda oynanacak bu zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmamız durumunda rakibimizle puanımızı eşitleyeceğiz. Olası bir mağlubiyet ise puan farkının açılmasına ve son üç maç öncesi işimizin büyük ölçüde zorlaşmasına neden olacak. Bu 90 dakika, yalnızca bir 3 puan mücadelesi değil, aynı zamanda turnuvada var olma savaşımız anlamına geliyor.
🇹🇷 BİZİM ÇOCUKLAR'DA HEDEF 3 PUAN!— Sabah Spor (@sabahspor) October 1, 2026
🏆 A Millî Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'ya konuk oluyor!
🏟️ Maurice Dufrasne Stadyumu
⏰ 21.45
📺 ATV pic.twitter.com/1cqjMSGjVX
Gruptan çıkma senaryoları incelendiğinde, kalan 4 maçtan çıkarılacak minimum 9-10 puan millierimizi avantajlı konuma taşıyacaktır. Averaj kuralları ve rakiplerin birbiriyle yapacağı maçlar (Fransa-İtalya ve Fransa-Belçika karşılaşmaları) hesapların değişmesinde büyük rol oynayacak.
Belçika maçı öncesi değerlendirmelerde bulunan milli futbolcu Arda Güler, "Yarın sahada güçlü bir reaksiyon gösterip kazanmak istiyoruz. Bunun için hazırlıklarımızı yaptık. Asla, 'Sadece Arda bir şeyler yapsın' diye bir düşünce yok. Hep beraber mücadele ediyoruz. Bazen birimiz daha iyi oynuyor, bazen bir başkası daha iyi oynuyor. İnşallah yarın da mücadelemizle bunu göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Üzerinde baskı hissedip hissetmediğine ilişkin konuşan Arda Güler, "Kaldıramayacağım bir baskı olduğunu düşünmüyorum. Yetenekliyim ve takım arkadaşlarım bana güveniyor, ben de onlara güveniyorum. Hep beraber mücadele ediyoruz. Hepimiz birbirimize çok inanıyoruz" dedi.