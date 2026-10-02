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Giriş Tarihi: 2.10.2026 15:57

Türkiye gruptan nasıl çıkar? Belçika maçı öncesi kritik puan hesapları ve çeyrek final senaryoları

UEFA Uluslar Liginde kritik dönemece giren A Milli Takımımız grupta 3. karşılaşmasına çıkacak. Türkiye gruptan nasıl çıkar sorusunun yanıtı, ilk iki maçta alınan mağlubiyetin ardından oldukça önemli. Belçika mücadelesi öncesi futbolseverlerin odak noktasında Türkiye'nin tur atlama senaryoları var. İşte, Millilerimizin çeyrek final biletini alabilmesi için kalan maçlarda izlemesi gereken yol haritası.

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Türkiye gruptan nasıl çıkar? Belçika maçı öncesi kritik puan hesapları ve çeyrek final senaryoları
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden ay-yıldızlı ekibimiz, gruptaki ilk karşılaşmalarında istediği sonuçları alamasa da üst tur umutlarını koruyor. Fransa, İtalya ve Belçika gibi dev rakiplerin yer aldığı bu zorlu grupta, Türkiye gruptan nasıl çıkar hesabı yapılırken gözler kritik Belçika sınavına çevrildi.

UEFA ULUSLAR LİGİ A LİGİ 1. GRUP'TA GÜNCEL PUAN DURUMU VE SON DURUM

A Milli Futbol Takımımız, grupta oynadığı ilk maçlar sonucunda henüz puanla tanışamayarak son sırada yer alıyor. Grubun zirvesinde 6 puanla Fransa bulunurken, Belçika ve İtalya'nın üçer puanı bulunuyor.

2026/27 UEFA Uluslar Ligi statüsüne göre A Ligi gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler doğrudan çeyrek finale yükselecek. Milli takımımızın bu hedefe ulaşabilmesi için önündeki dört maçı en karlı şekilde kapatması şart.

Belçika Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Milli maç için nefesler tutuldu!

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BELÇİKA MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

Puan tablosunda hemen üstümüzde 3 puanla yer alan Belçika, ikincilik yarışının kilit noktasını oluşturuyor. Deplasmanda oynanacak bu zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmamız durumunda rakibimizle puanımızı eşitleyeceğiz. Olası bir mağlubiyet ise puan farkının açılmasına ve son üç maç öncesi işimizin büyük ölçüde zorlaşmasına neden olacak. Bu 90 dakika, yalnızca bir 3 puan mücadelesi değil, aynı zamanda turnuvada var olma savaşımız anlamına geliyor.

TÜRKİYE ÇEYREK FİNALE NASIL ÇIKAR?

Gruptan çıkma senaryoları incelendiğinde, kalan 4 maçtan çıkarılacak minimum 9-10 puan millierimizi avantajlı konuma taşıyacaktır. Averaj kuralları ve rakiplerin birbiriyle yapacağı maçlar (Fransa-İtalya ve Fransa-Belçika karşılaşmaları) hesapların değişmesinde büyük rol oynayacak.

ARDA GÜLER'DEN AÇIKLAMALAR

Belçika maçı öncesi değerlendirmelerde bulunan milli futbolcu Arda Güler, "Yarın sahada güçlü bir reaksiyon gösterip kazanmak istiyoruz. Bunun için hazırlıklarımızı yaptık. Asla, 'Sadece Arda bir şeyler yapsın' diye bir düşünce yok. Hep beraber mücadele ediyoruz. Bazen birimiz daha iyi oynuyor, bazen bir başkası daha iyi oynuyor. İnşallah yarın da mücadelemizle bunu göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Üzerinde baskı hissedip hissetmediğine ilişkin konuşan Arda Güler, "Kaldıramayacağım bir baskı olduğunu düşünmüyorum. Yetenekliyim ve takım arkadaşlarım bana güveniyor, ben de onlara güveniyorum. Hep beraber mücadele ediyoruz. Hepimiz birbirimize çok inanıyoruz" dedi.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Türkiye gruptan nasıl çıkar? Belçika maçı öncesi kritik puan hesapları ve çeyrek final senaryoları
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