Haberler Yaşam Haberleri Belçika Türkiye maçı canlı İzle: UEFA Uluslar Ligi milli maç ATV canlı yayın linki
Giriş Tarihi: 2.10.2026 21:49

Belçika Türkiye maçı canlı İzle: UEFA Uluslar Ligi milli maç ATV canlı yayın linki

UEFA Uluslar Ligi’nde dev randevu günü geldi. A Milli Futbol Takımımız, gruptaki kritik virajda zorlu Belçika deplasmanına konuk oluyor. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek olan Belçika Türkiye maçı canlı izle seçeneği, yayın kanalı bilgileri ve şifresiz frekans detaylarıyla futbolseverlerin erişimine açıldı. ATV canlı izle ekranı başında yerler alınmış durumda.

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Belçika Türkiye maçı canlı İzle: UEFA Uluslar Ligi milli maç ATV canlı yayın linki
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Ay-yıldızlı ekibin Avrupa arenasındaki bu önemli sınavı, gruptaki puan sıralaması açısından kader niteliği taşıyor. Deplasmanda rakibi karşısında galibiyet arayacak olan millilerimizde tüm hazırlıklar tamamlandı. Bu kapsamda ATV ile Belçika Türkiye milli maç canlı yayını günün en çok takip edilenleri arasında yer alıyor.

ATV CANLI İZLE: MİLLİ MAÇ BAŞLADI!

UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ederken, A Milli Takımımızın Belçika ile oynayacağı kritik karşılaşmanın yayın detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Milli maç ATV ekranlarından canlı olarak ekranlara geliyor. İşte, maç yayını:

BELÇİKA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

DÜDÜK ROHİT SAGGİ'DE

UEFA Hakem Kurulu, Uluslar Ligi'ndeki bu zorlu mücadele için görev yapacak hakem triosunu resmen açıkladı. Belçika - Türkiye karşılaşmasını Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetecek. Saggi'nin yardımcılıklarını yine Norveçli hakemler Anders Olav Dale ve Ole Andreas Haukasen üstlenecek.

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ATV FREKANS BİLGİSİ

Frekans: 12.207
Polorizasyon: Yatay (Horizontal)
Sembol Oranı: 27500
FEC: 3/4
Modülasyon Tipi: DVB-S2 8PSK

Milli Takımımızın Belçika karşısındaki ilk 11'i: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Bartuğ Elmaz, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz

TÜRKİYE ÇEYREK FİNALE NASIL ÇIKAR?

İlk iki maçta mağlubiyet alan A Milli Takım, bundan sonraki her maça mutlak puan arayışı ile çıkıyor. İşte, çeyrek final senaryoları:

Türkiye nasıl tur atlar, gruptan nasıl çıkar? Milli takım çeyrek final senaryoları

A MİLLİ TAKIM KALAN MAÇLAR

5 Ekim 2026 / 21.45: İtalya - Türkiye maçı

12 Kasım 2026 / 20.00: Türkiye - Belçika maçı

15 Kasım 2026 / 22.45: Fransa - Türkiye maçı

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Belçika Türkiye maçı canlı İzle: UEFA Uluslar Ligi milli maç ATV canlı yayın linki
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