Belçika Türkiye maçı canlı İzle: UEFA Uluslar Ligi milli maç ATV canlı yayın linki

Ay-yıldızlı ekibin Avrupa arenasındaki bu önemli sınavı, gruptaki puan sıralaması açısından kader niteliği taşıyor. Deplasmanda rakibi karşısında galibiyet arayacak olan millilerimizde tüm hazırlıklar tamamlandı. Bu kapsamda ATV ile Belçika Türkiye milli maç canlı yayını günün en çok takip edilenleri arasında yer alıyor.
UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ederken, A Milli Takımımızın Belçika ile oynayacağı kritik karşılaşmanın yayın detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Milli maç ATV ekranlarından canlı olarak ekranlara geliyor. İşte, maç yayını:
UEFA Hakem Kurulu, Uluslar Ligi'ndeki bu zorlu mücadele için görev yapacak hakem triosunu resmen açıkladı. Belçika - Türkiye karşılaşmasını Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetecek. Saggi'nin yardımcılıklarını yine Norveçli hakemler Anders Olav Dale ve Ole Andreas Haukasen üstlenecek.
Frekans: 12.207
Polorizasyon: Yatay (Horizontal)
Sembol Oranı: 27500
FEC: 3/4
Modülasyon Tipi: DVB-S2 8PSK
Milli Takımımızın Belçika karşısındaki ilk 11'i: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Bartuğ Elmaz, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz