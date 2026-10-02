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Giriş Tarihi: 2.10.2026 08:03

Belçika - Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Milli maç şifresiz kanalda yayınlanacak!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi 3. maçında Belçika ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin sorgulamaları ile Ay-yıldızlı ekibimizin zorlu deplasman sınavı öncesinde maçın tarihi, saati ve yayın kanalı ön plana çıktı. Peki, "Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?" İşte Liège kentindeki kritik karşılaşmaya dair tüm detaylar…

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Belçika - Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Milli maç şifresiz kanalda yayınlanacak!
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2026-2027 UEFA Uluslar Ligi mücadeleleri ile heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Grubundaki üçüncü maçına çıkacak olan A Milli Takımımız, Belçika'nın Liège kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda kritik bir puan mücadelesi verecek. Böylece Belçika - Türkiye milli maçı tarihi, saati ve yayın kanalı bilgileri; futbol gündeminin üst sıralarında yer aldı.

BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OYNANACAK?

UEFA Uluslar Ligi üçüncü maçında A Milli Futbol Takımımız, 2 Ekim 2026 Cuma bugün Belçika ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından merakla beklenen Belçika-Türkiye maçı TSİ ile 21.45'te başlayacak.

BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ay-yıldızlı takımımızın UEFA Uluslar Ligi'ndeki bu kritik mücadelesinin yayın kanalı ATV olacak. Böylece futbolseverler Türkiye-Belçika maçını ATV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izleyebilecek.

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MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU!

UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika-Türkiye maçı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetecek. VAR hakemi ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert oldu.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Emirhan Topçu, Ferdi, İsmail, Salih, Arda, Yunus, Kerem, Barış.

Belçika: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, Seys, Lavia, Tielemans, Lukebakio, De Bruyne, Trossard, Lukaku.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele eden Türkiye, Eylül ve Ekim pencerelerinde oldukça yoğun ve kritik bir fikstüre sahip. Millilerimizin gruptaki ilk 4 maçlık fikstür programı şu şekilde belirlendi:

25 Eylül Cuma (21.45): Türkiye - Fransa (Kocaeli Stadyumu)
28 Eylül Pazartesi (21.45): Türkiye - İtalya (Bursa Atatürk Spor Kompleksi)
2 Ekim Cuma (21.45): Belçika - Türkiye (Maurice Dufrasne Stadyumu - Liege)
5 Ekim Pazartesi (21.45): İtalya - Türkiye (Renato Dall'Ara Stadyumu - Bologna)

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Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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Belçika - Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Milli maç şifresiz kanalda yayınlanacak!
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