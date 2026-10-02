Belçika - Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Milli maç şifresiz kanalda yayınlanacak!

2026-2027 UEFA Uluslar Ligi mücadeleleri ile heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Grubundaki üçüncü maçına çıkacak olan A Milli Takımımız, Belçika'nın Liège kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda kritik bir puan mücadelesi verecek. Böylece Belçika - Türkiye milli maçı tarihi, saati ve yayın kanalı bilgileri; futbol gündeminin üst sıralarında yer aldı.