Belediye başkanına kuzeni kurşun yağdırdı: 2 ölü 2 yaralı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi Belediye Başkanı Hilmi Şen'e, yeğeni Erdem Şen tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Başkan Şen ve şoförü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olaydan sonra gözaltına alınan Erdem Şen'in, kendisini işe almadığı için başkanı öldürdüğü ortaya çıktı.31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti. Olay dün sabah 10.00 sıralarında Balışeyh TOKİ bölgesinde meydana geldi. Başkan Hilmi Şen (50), makam aracıyla seyir halindeyken amcasının oğlu Erdem Şen (36) aracın önünü kesti. Daha sonra araçtan inen başkan ve yanında bulunan şoförü ve korumasına ateş açtı. Saldırı sırasında yaralanıp yere düşen Hilmi Şen'in üzerinde bulunan silahı alan Erdem Şen onunla da başkana ateş açtı. Olay yerinde 30 boş kovan bulundu. Olayda ağır yaralanan Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol (40) kaldırıldıkları hastanede öldü. Hilmi Şen'in koruması Ömer Şengül (42) ile Koray Kaya'nın (45) tedavisi ise sürüyor.Olaydan sonra gözaltına alınan Erdem Şen'in ifadesinde, belediyede işbaşı yapacağına dair kendisine söz verildiğini ancak işe başlatılmadığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Ayrıca Erdem Şen'in cinayetten bir hafta önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Başkan Şen'i isim vermeden tehdit ettiği ortaya çıktı.1974 Balışeyh doğumlu olan Hilmi Şen, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Balışeyh'te tamamladı. Evli ve iki çocuk babası olan Şen, siyasi hayatına 2001-2004 yılları arasında AK Parti merkez ilçe üyeliği ile başladı. 2004 yerel seçimlerinde seçim kurulu başkan yardımcılığı yaptı ve 2019-2024 döneminde AK Parti İl Genel Meclis Üyesi olarak görev aldı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etti.