Belediye başkanının yeğeni motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iddialara göre Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişindeki T4 tüneli çıkışında meydana gelen trafik kazası şu şekilde gelişti: İstanbul yönüne doğru seyir halinde olan motosiklet henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaza yaptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Doğanay Taşkan ve yanında bulunan Ş.V. ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar İzmit'teki bir özel hastaneye kaldırıldı. Ancak, Doğanay Taşkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ş.V.'nin ise Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

KASTAMONU'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Doğanay Taşkan'ın, Azdavay Belediye Başkanı Cevat Taşkan'ın yeğeni olduğu öğrenildi. Taşkan'ın cenazesi, morgdaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Doğanay Taşkan'ın cenazesinin Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verildi.