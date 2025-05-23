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Giriş Tarihi: 23.5.2025 14:39 Son Güncelleme: 23.5.2025 15:00

Belediye işçisi, temizliği beğenmeyen esnafı öldürdü!

Adana'da Seyhan Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan Tolga Hiçyakmaz (29), yaptığı temizliği beğenmeyip tepki gösteren çay ocağı sahibi Hüsamettin Gözaçık'ı (60), çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU

Olay, Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde meydana geldi. Seyhan Belediyesi'nde temizlik işçisi olan Tolga Hiçyakmaz, temizliği istediği gibi yapmadığı için tepki gösteren çay ocağı sahibi Hüsamettin Gözaçık ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Hiçyakmaz, Gözaçık'ı karın, sırt ve kolundan bıçakladıktan sonra kaçtı.

KENDİSİ BANA BIÇAK ÇEKTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Gözaçık, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi evinde yakaladı. Hiçyakmaz'ın ifadesinde, "Bana sürekli küfür edip, tepki gösteriyordu. Temizliği beğenmiyordu. Bıçak çekti ben de elinden alıp, bıçakladım" dediği öğrenildi. Katil zanlısı tutuklandı.

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Belediye işçisi, temizliği beğenmeyen esnafı öldürdü!
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