Belediye önünde toplanan guruptan geriye çöpler kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör operasyonu için İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda kişinin yargılandığı davalar sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binası önünde binlerce kişi toplandı. Belediye önünde toplanan gruplar Saraçhane Parkı ve hemen yanındaki Şehzadebaşı Camii'nin avlusunu doldurdular. Alanda bulunurken toplanan gruplar yedikleri içtikleri çöpleri alana rastgele attılar. Eylemlerin devam etmesi sonrasında ise alandan ayrılan gruplar geride sadece çöp yığını bıraktılar.

İBB önünde toplanan eylemciler alanda çöp yığını bırakırken Şehzadebaşı Camii'ndeki tarihi mezarlarada zarar verdiler. Bazı mezarların taşlarının kırıldığı görülürken mezar taşlarına zarar verilmesi büyük tepki çekti.