Sosyal medyada 23 Kasım tarihinde yapılan video paylaşımında liderliğini hakkında Kırmızı Bültenle yakalama kararı bulunan Beratcan Gökdemir'in yaptığı Daltonlar silahlı suç örgütü mensuplarının araç içerisinde silahlarla görüntü vererek Alman gazetecilerle röportaj yaptıkları ve sözde belgesel adı altında Almanya yerel televizyon kanalı ZDF'de yayınlandığı belirlenmişti. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü ile koordineli olarak yapılan çalışmalarda video kaydında bulunan ve suç örgütü içerisinde faaliyet yürüten toplam 12 şüpheli farklı tarihlerde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

15 TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturma kapsamında 1'i adli süreçteki çocuk olmak üzere 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplamda 15 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren 15 kişinin tamamı tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Öte yandan Alman gazetecilerle yapılan röportajda kullanılan araçlar incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör